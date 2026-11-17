Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan saat menghadiri Festival Tunas Bahasa Ibu di Pontianak, Selasa (17/11/2026). (Antara)

PONTIANAK POST - Pelestarian bahasa daerah perlu dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki peran penting membiasakan anak menggunakan bahasa ibu sejak dini agar warisan budaya tersebut tidak hilang akibat pergeseran bahasa antargenerasi.

Advertisement Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengingatkan agar anak-anak tetap mengenal dan menggunakan bahasa daerah di tengah kebiasaan berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. Pesan itu disampaikannya saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu di Pontianak, Selasa (17/11).

“Jangan sampai terjadi alih generasi, anak-anak kita sekarang tidak lagi mengenal bahasa daerahnya karena di rumah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Ini menjadi perhatian kita bersama,” kata Krisantus.

Advertisement Bahasa Daerah Bukan Sekadar Alat Komunikasi

Krisantus mengatakan bahasa daerah bukan hanya sarana komunikasi. Bahasa ibu juga menjadi warisan leluhur yang menyimpan sejarah, nilai kehidupan, adat istiadat, dan kearifan lokal.

Menurut dia, pelestarian bahasa daerah membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, dan pemerintah. Ketiganya memiliki peran penting agar generasi muda tetap mengenal serta menggunakan bahasa ibu di tengah perkembangan teknologi.

Ia menegaskan, kemampuan berbahasa daerah harus berjalan beriringan dengan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kemajuan pendidikan, menurutnya, tidak boleh membuat generasi muda melupakan identitas budaya.

Krisantus juga mendorong agar pembelajaran bahasa daerah mendapat perhatian lebih dalam dunia pendidikan. Salah satunya melalui pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah.

Contoh Upaya Perlindungan Bahasa Daerah di Singkawang

Upaya membiasakan anak menggunakan bahasa daerah juga dilakukan di Kota Singkawang. Pemerintah kota bersama Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) mendorong penggunaan Bahasa Melayu, khususnya Melayu Sambas, di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Ketua DPD MABM Kota Singkawang, H. Asmadi, mengatakan orang tua perlu aktif mengenalkan kosakata, kalimat, hingga pengucapan bahasa daerah kepada anak dalam kehidupan sehari-hari.

“Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Kalau Bahasa Melayu hidup di rumah, maka anak-anak akan tumbuh dengan kedekatan emosional dan kebanggaan terhadap bahasa daerahnya,” ujarnya.

Di lingkungan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang juga menyiapkan pembiasaan penggunaan Bahasa Melayu setiap Kamis di sekolah. Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) turut didorong menyusun bahan ajar Bahasa Melayu untuk mendukung pembelajaran muatan lokal.

Selain itu, tradisi Belarak Pengantin dan Saprahan didorong menjadi ruang pengenalan budaya bagi generasi muda melalui kegiatan seperti berpantun dan menulis cerita pendek berbahasa daerah.

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Revitalisasi Bahasa Daerah Libatkan Anak Muda

Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Uniawati mengatakan Festival Tunas Bahasa Ibu menjadi ruang ekspresi dan apresiasi bagi anak-anak untuk menunjukkan kecintaan terhadap bahasa daerah.

Berbagai kegiatan digelar dalam festival tersebut, antara lain berpantun, berpidato, dan menampilkan sastra lokal.

Ia menyebut program revitalisasi bahasa daerah di Kalimantan Barat telah berjalan sejak 2024. Pada tahun ketiga penyelenggaraan festival, puncak kegiatan diikuti lebih dari 300 peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Program revitalisasi bahasa daerah di Kalimantan Barat telah berjalan sejak 2024. Pada tahap awal, program tersebut menyasar bahasa Melayu Pontianak di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya serta bahasa Dayak Hibun di Kabupaten Sanggau.

Pada 2025, wilayah sasaran diperluas. Bahasa Melayu menjadi materi revitalisasi di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Mempawah, sedangkan bahasa Hibun tetap dikembangkan di Kabupaten Sanggau.

Upaya tersebut melibatkan guru SD/MI dan SMP/MTs yang mendapatkan bimbingan teknis untuk kemudian membagikan pengetahuan kepada rekan sejawat dan siswa. Pada 2026,

Balai Bahasa Kalbar mencatat 106 guru utama telah mengikuti bimbingan teknis dan diharapkan meneruskan pengetahuan bahasa daerah kepada ribuan penutur muda di sekolah.

Perkembangan partisipasi juga terlihat dalam penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Pada 2024, kegiatan tersebut diikuti 206 siswa yang terdiri atas 110 siswa SD dan 96 siswa SMP. Jumlahnya meningkat menjadi 216 peserta pada 2025 dan lebih dari 300 peserta pada 2026.

Pada tahun ini, program revitalisasi juga dikembangkan melalui Bahasa Melayu Sambas di Kota Singkawang.

Selain pembelajaran dan festival, Balai Bahasa Kalbar turut mengembangkan kamus bahasa daerah serta mendokumentasikan sastra lisan sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya.

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Bahasa Daerah Didorong Masuk Ruang Digital

Selain melalui pendidikan dan kegiatan kebudayaan, Balai Bahasa juga akan mendorong digitalisasi bahasa daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk mendokumentasikan kekayaan bahasa lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahasa daerah.