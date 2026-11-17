Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan saat menghadiri Festival Tunas Bahasa Ibu di Pontianak, Selasa (17/11/2026). (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST - Bahasa daerah tidak hanya menyimpan kosakata, tetapi juga sejarah, tradisi, dan pengetahuan masyarakat yang diwariskan antargenerasi. Untuk menjaga warisan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pelindungan sembilan bahasa daerah melalui revitalisasi, pelatihan guru, penyusunan kamus, dan dokumentasi sastra lisan.

Upaya tersebut juga melibatkan sekolah, keluarga, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat agar bahasa ibu tetap dikenal serta digunakan generasi muda.

“Pelestarian bahasa ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Balai Bahasa, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” kata Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Uniawati saat Festival Tunas Bahasa Ibu di Pontianak, Selasa (17/11).

Advertisement Sembilan Bahasa Daerah Masuk Program Pelindungan

Berdasarkan data capaian kinerja Balai Bahasa Kalbar per 3 November 2026, terdapat sembilan bahasa daerah yang menjadi cakupan pelindungan.

Bahasa tersebut meliputi Bakatik, Bukat, Galik atau Golik, Kayaan, Punan, Ribun atau Hibun, Taman, Melayu, dan Uud Danum atau Ot Danum.

Uniawati mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan komunitas masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungannya.

Berdasarkan pemetaan Badan Bahasa, bahasa Bakatik terutama dituturkan masyarakat di Kabupaten Bengkayang, antara lain di Kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Teriak, dan Bengkayang. Penuturnya juga ditemukan di sejumlah wilayah lain, seperti Landak, Kubu Raya, Sambas, Kota Pontianak, dan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.

Bahasa Bukat dituturkan masyarakat di kawasan hulu Sungai Kapuas, terutama di sekitar Putussibau Utara dan Desa Tanjung Jati, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu.

Sementara itu, bahasa Galik atau Golik ditemukan di sejumlah kampung di Kabupaten Sanggau, antara lain di Kecamatan Sekayam, Beduwai, dan Kembayan.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, bahasa Kayaan dituturkan masyarakat di wilayah Putussibau dan kawasan hulu Sungai Kapuas. Bahasa Punan antara lain digunakan masyarakat di Desa Tanjung Lokang, Kecamatan Putussibau Selatan.

Adapun bahasa Taman tersebar di wilayah Kapuas Hulu, antara lain di Kecamatan Putussibau, Embaloh Hulu, dan Batang Lupar.

Bahasa Ribun atau Rihun dituturkan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Sanggau, yakni Desa Tanggung dan Semirau di Kecamatan Jangkang, Desa Gunam di Kecamatan Parindu, Desa Empodis dan Upe di Kecamatan Bonti, serta Desa Semongan di Kecamatan Noyan.

Sementara itu, bahasa Uud Danum atau Ot Danum tercatat dituturkan masyarakat di Desa Nanga Keremoi, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, di kawasan hulu Sungai Melawi.

Berbeda dengan bahasa-bahasa tersebut, bahasa Melayu memiliki wilayah persebaran paling luas karena penuturnya tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, termasuk kampung-kampung pedalaman.

106 Guru Dilatih untuk Kenalkan Bahasa Daerah

Pelestarian bahasa daerah juga dilakukan melalui dunia pendidikan. Balai Bahasa Kalbar telah memberikan bimbingan teknis kepada 106 guru utama yang merupakan penutur jati.

Para guru tersebut diharapkan dapat meneruskan pengetahuan bahasa daerah kepada ribuan penutur muda di satuan pendidikan.

Langkah ini penting agar pembelajaran bahasa ibu tidak hanya berlangsung dalam kegiatan festival, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas pendidikan.

Ribuan Kosakata Diolah Menjadi Kamus

Selain revitalisasi melalui pendidikan, Balai Bahasa Kalbar mengembangkan sumber belajar berupa kamus bahasa daerah.

“Selain revitalisasi, Balai Bahasa juga mengembangkan sumber belajar melalui penyusunan kamus bahasa daerah. Lebih dari 4.000 kosakata bahasa Kayaan dan Melayu Sambas telah diolah menjadi kamus dwibahasa serta kamus bergambar,” tuturnya.

Dokumentasi juga dilakukan melalui pengumpulan korpus bahasa Melayu Sambas yang menghasilkan 164.721 token kebahasaan.

Pengembangan kamus dan dokumentasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan kosakata sekaligus menyediakan sumber belajar bagi masyarakat.

Delapan Karya Sastra Lisan Didokumentasikan

Pelindungan bahasa daerah juga mencakup sastra lisan yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, pemetaan sastra lisan menghasilkan delapan karya kolektif. Karya tersebut meliputi Talimaa', Dayung, Lawe, cerita rakyat Lung Iboking, Begaseb, Belangkah, Tawar Jampi, serta cerita rakyat Sirih Pinang.

Dokumentasi ini penting untuk menjaga cerita dan tradisi lisan agar tetap dikenal generasi berikutnya.

Lebih dari 300 Peserta Ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu

Uniawati mengatakan Festival Tunas Bahasa Ibu menjadi ruang ekspresi dan apresiasi bagi anak-anak untuk menunjukkan kecintaan terhadap bahasa daerah.

Kegiatan tersebut antara lain diisi dengan berpantun, berpidato, dan menampilkan sastra lokal.

Puncak Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 diikuti lebih dari 300 peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.