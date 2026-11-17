Direktur Eksekutif WALHI Kalbar Sri Hartini melaporkan 11 perusahaan yang diduga menjadi penyebab karhutla, Selasa (17/11/2026). (ANTARA)

Advertisement PONTIANAK POST – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melaporkan 11 perusahaan perkebunan dan pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) ke Polda Kalbar. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan kelalaian pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah areal konsesi sepanjang 2026.

Direktur Eksekutif WALHI Kalbar Sri Hartini mengatakan, laporan itu didasarkan pada kajian spasial dan investigasi lapangan. Hasilnya menemukan kebakaran di sejumlah areal konsesi perusahaan, termasuk kawasan gambut dan zona konservasi.

"Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas," kata Sri Hartini di Pontianak, Selasa (17/11).

Advertisement WALHI menyebut 11 perusahaan yang dilaporkan terdiri atas lima perusahaan yang dipantau langsung di lapangan dan enam perusahaan lainnya berdasarkan analisis spasial citra satelit.

Areal Terbakar Diperkirakan 47.430 Hektare

Dari pemantauan terhadap lima perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, WALHI memperkirakan luas areal terbakar mencapai 47.430,99 hektare.

Analisis tersebut menggunakan citra Sentinel C2 dengan resolusi 10 meter per piksel pada periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.

Lima perusahaan yang masuk dalam hasil pemantauan tersebut yakni:

PT Mayawana Persada dengan luas terbakar 17.007,84 hektare.

PT Sinar Karya Mandiri seluas 9.647,7 hektare.

PT Mohairson Pawan Khatulistiwa seluas 10.672,46 hektare.

PT Kayung Agro Lestari seluas 5.204,2 hektare.

PT Jalin Vaneo seluas 4.898,79 hektare.

WALHI juga menyebut kebakaran terjadi di kawasan gambut lindung, gambut budidaya, serta kawasan bernilai konservasi tinggi.

Di areal konsesi PT Kayung Agro Lestari, tim pemantau mengaku menemukan individu orangutan bersama anaknya dalam kondisi melemah.

WALHI Soroti Kesiapan Perusahaan

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalbar Indra Syahnanda mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan perusahaan belum memiliki kesiapan memadai dalam menghadapi ancaman kebakaran, termasuk saat menghadapi fenomena El Nino.

Menurut dia, pemegang izin memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran di areal kerjanya. WALHI juga menilai kerusakan fungsi hidrologis gambut akibat pengelolaan tata air yang tidak memadai menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani.

Atas temuan tersebut, WALHI mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan. Proses itu, menurut WALHI, perlu mencakup penelusuran tanggung jawab korporasi dan pihak pengambil keputusan.

WALHI juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa kerusakan lingkungan serta membebankan pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air kepada korporasi yang terbukti bertanggung jawab.