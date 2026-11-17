Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif. (Antara)

Advertisement PONTIANAK POST – Warga Kota Pontianak yang sebelumnya menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih berpeluang mendapatkan bantuan sosial pada 2027. Namun, kelayakan setiap calon penerima akan diverifikasi ulang untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Dinas Sosial Kota Pontianak melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data calon penerima kedua program tersebut. Proses ini dilakukan mengikuti sosialisasi perlindungan sosial dari Kementerian Sosial.

"Selama penerima masih memenuhi kriteria, mereka tetap bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan pada 2027. Jadi, meskipun sebelumnya sudah menerima PKH atau BPNT, kelayakannya tetap akan diverifikasi kembali," kata Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif di Pontianak, Selasa (17/11).

Advertisement Akif menjelaskan, masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan diminta memperbarui data agar kondisi sosial dan ekonominya sesuai dengan keadaan terkini.

Dokumen dan Kondisi Rumah Jadi Bahan Verifikasi

Dalam proses verifikasi, calon penerima perlu menyiapkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain dokumen tersebut, masyarakat juga diminta menyediakan dokumentasi kondisi tempat tinggal. Foto yang diperlukan meliputi bagian depan rumah, bagian dalam, hingga fasilitas sanitasi.

Data calon penerima juga akan dihubungkan dengan informasi kepemilikan aset, seperti kendaraan dan sertifikat tanah. Informasi tersebut menjadi bahan penilaian kondisi ekonomi sebelum calon penerima diusulkan mendapatkan bantuan.

Akif menegaskan, Dinas Sosial Kota Pontianak hanya membantu masyarakat dalam proses pendataan dan mengusulkan calon penerima yang dinilai memenuhi kriteria. Keputusan akhir penerima PKH maupun BPNT tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

"Dengan mekanisme itu, penerima bantuan pada tahun sebelumnya tidak otomatis dicoret. Mereka tetap berpeluang menerima bantuan selama hasil verifikasi menunjukkan masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Pemkot Siapkan Bansos Tambahan Rp600 Ribu per Tahun

Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemkot Pontianak juga menyiapkan bantuan sosial bagi warga yang belum terjangkau program PKH maupun BPNT.

Akif mengatakan, pemerintah kota memberikan bantuan sosial non-tunai sebesar Rp600 ribu setiap tahun kepada warga yang memenuhi kriteria. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan pendataan dan pengelompokan kesejahteraan masyarakat.