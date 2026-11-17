PONTIANAK POST – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melaporkan 11 perusahaan perkebunan sawit dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ke Polda Kalbar terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Dari lima konsesi yang dipantau langsung, WALHI mencatat sekitar 47.431 hektare lahan terbakar.

Laporan tersebut disertai kajian spasial dan hasil investigasi lapangan. WALHI menemukan indikasi kebakaran di sejumlah konsesi, termasuk kawasan gambut lindung, gambut budidaya, dan kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT/HCV).

Advertisement Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini, menilai perusahaan belum menjalankan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut dan mencegah kebakaran secara memadai.

“Ketika ekosistem gambut dikeringkan melalui pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, lalu api berulang kali membakar konsesi yang sama, itu merupakan bentuk kejahatan terencana yang dilindungi rantai impunitas,” ujarnya, Selasa (17/11).

Dari 11 perusahaan yang dilaporkan, lima konsesi dipantau langsung di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Berdasarkan analisis citra Sentinel-2 beresolusi 10 meter per piksel untuk periode 1 Agustus–12 September 2026, luas area terbakar mencapai 47.431 hektare.

Advertisement LAPORAN: Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini, menyampaikan laporan terhadap 11 perusahaan terkait dugaan kelalaian dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat ke Polda Kalbar.

Lima perusahaan tersebut masing-masing PT MP dengan area terbakar 17.007,84 hektare, PT SKM 9.647,70 hektare, PT MPK 10.672,46 hektare, PT KAL 5.204,20 hektare, dan PT JV 4.898,79 hektare.

Selain luasan kebakaran, WALHI menemukan indikasi dampak ekologis serius. Di konsesi KAL, api dilaporkan menjangkau kawasan NKT/HCV. Tim lapangan juga menemukan seekor orangutan betina yang menggendong anaknya dalam kondisi melemah.

Sementara di konsesi JV, WALHI menemukan aktivitas panen dan pengangkutan CPO tetap berlangsung saat karhutla. Kanal-kanal di kawasan tersebut juga disebut kering tanpa sekat air.