PONTIANAK POST – Banjir meluas di sejumlah wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) setelah hujan deras mengguyur berbagai daerah. Ratusan rumah terendam, akses jalan antardesa terganggu, bahkan sebagian warga terpaksa mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat yang lebih aman.

Kabupaten Sambas dan Kapuas Hulu menjadi wilayah yang mengalami dampak terbaru. Di Sambas, banjir merendam permukiman dan sempat memutus akses jalan penghubung enam desa di Kecamatan Subah. Sementara di Kapuas Hulu, luapan Sungai Batang Suruk menggenangi rumah dan ruas jalan dengan ketinggian air mencapai satu meter.

Advertisement Ancaman bencana hidrometeorologi ini tidak hanya terjadi di kedua kabupaten tersebut. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar menunjukkan banjir, tanah longsor, dan angin kencang juga melanda Sanggau, Kubu Raya, dan Sekadau sepanjang November 2026.

Di Kabupaten Sambas, banjir pada Senin (16/11) merendam sejumlah desa di Kecamatan Tebas dan Subah. Di Desa Serindang dan Desa Mak Tangguk, Kecamatan Tebas, masing-masing sekitar 56 rumah warga terdampak. Hasil pemantauan BPBD Sambas mencatat ketinggian air di Desa Serindang berkisar 20 sentimeter.

Dampak lebih besar terjadi di Kecamatan Subah. Banjir merendam jalan penghubung enam desa dengan ketinggian air mencapai satu meter. Kondisi tersebut menghambat mobilitas masyarakat, terutama warga yang harus melintasi jalur tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Advertisement Kepala BPBD Sambas Alwindo Djuhardi Alwi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Nisa Azwarita mengatakan, pihaknya telah menurunkan perahu untuk membantu warga melintasi jalan yang terendam. Langkah ini dilakukan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan meski akses darat terganggu.

“Bukan hanya banjir, ada juga rumah warga yang rusak akibat angin kencang dan longsor,” kata Nisa, Senin (16/11).

Kerusakan rumah akibat angin kencang dilaporkan terjadi di Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Desa Bentunai dan Desa Tanjung Mentibar, Kecamatan Selakau, serta Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. Sementara itu, longsor di Desa Selakau Tua juga mengenai satu rumah warga.

Hingga Senin, belum ada laporan pengungsian secara terpusat. Sebagian warga terdampak memilih mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga yang dianggap lebih aman.