PONTIANAK POST – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak mendorong penguatan perlindungan hak perempuan dan anak setelah perceraian melalui kerja sama lintas lembaga. Langkah ini diperlukan karena putusan pengadilan terkait pemenuhan hak pascaperceraian kerap sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Ketua PTA Pontianak Chandra Boy Seroza mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antarlembaga menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan MoU di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (17/11). Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah instansi vertikal, jajaran Kementerian Agama dan Badan Pertanahan, lembaga wakaf, perbankan syariah, ketua pengadilan agama se-Kalbar, serta organisasi terkait.

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Chandra mencontohkan Australia dan Malaysia yang memiliki lembaga khusus untuk mengawal pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemenuhan hak finansial perempuan dan anak setelah perceraian. Di Australia terdapat Child Support Agency, sedangkan Malaysia memiliki Badan Sokongan Keluarga.

Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan pengadilan. Dengan begitu, hak perempuan dan anak tidak hanya ditetapkan melalui putusan hukum, tetapi juga dapat direalisasikan.

Advertisement “Selama ini di Indonesia, putusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak sering kali hanya adil di atas kertas, tetapi sulit diwujudkan secara nyata di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Chandra juga menyoroti angka perceraian di Kalbar yang mencapai sekitar 13.000 hingga 22.000 kasus setiap tahun berdasarkan data yang disampaikannya.

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Menurut dia, dampak perceraian tidak hanya dirasakan pasangan yang berpisah, tetapi juga anak-anak yang berpotensi menghadapi berbagai persoalan sosial. Karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan masa depan anak perlu menjadi perhatian bersama.

Ia berharap kerja sama lintas lembaga tersebut dapat memperkuat pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kalbar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengapresiasi inisiatif PTA Pontianak dalam membangun kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk menghadapi kompleksitas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.