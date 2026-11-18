PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengingatkan penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar mengendalikan jadwal pekerjaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026. Keterlambatan penyelesaian proyek menjelang akhir tahun berpotensi menimbulkan tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya.

Peringatan itu disampaikan Krisantus saat membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan program PSU di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11).

Dalam arahannya, ia menegaskan pembangunan PSU berperan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

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Krisantus menyampaikan tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut, yakni tertib pengelolaan aset PSU, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, serta disiplin waktu penyelesaian pekerjaan.

Terkait pengelolaan aset, ia mengingatkan hasil koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah.

Advertisement “Kita telah memiliki berita acara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik. Saya minta seluruh jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan tidak ada celah penyimpangan, tumpang tindih lahan, maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan. Seluruh dokumen administrasi dan serah terima aset harus tertib serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.

Selain pengelolaan aset, Krisantus menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini terutama berkaitan dengan Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Menurutnya, seluruh proses pengadaan harus mengikuti ketentuan tersebut. Penandatanganan kontrak bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk komitmen sekaligus ikatan hukum antara kedua belah pihak.

“Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya disiplin waktu pelaksanaan pekerjaan. Mengingat program tersebut berjalan menjelang akhir Tahun Anggaran 2026, penyedia jasa dan PPK diminta mengendalikan jadwal secara ketat agar tidak terjadi keterlambatan yang berpotensi menimbulkan tunda bayar.