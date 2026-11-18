PONTIANAK POST - Gangguan penglihatan akibat katarak membuat Dayang Asmawati (67), pensiunan asal Kabupaten Melawi, harus menjalani pemeriksaan dan pengobatan di Pontianak Eye Center. Sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia mengaku terbantu karena seluruh proses pelayanan hingga pengobatan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

Dayang mengatakan, dirinya sudah dua kali mendapatkan pelayanan untuk menangani katarak yang dideritanya, termasuk pemeriksaan lanjutan guna memantau kondisi matanya.

Selama menjalani pengobatan, ia merasakan pelayanan yang baik dari petugas kesehatan. Menurutnya, petugas membantu sejak proses pendaftaran hingga pemeriksaan sehingga ia dapat mengikuti setiap tahapan pelayanan dengan mudah.

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“Sudah dua kali saya berobat mata di sini. Alhamdulillah, semuanya lancar dan tidak ada kendala,” ujar Dayang.

Kemudahan lainnya dirasakan saat mengakses layanan menggunakan identitas kepesertaan JKN. Dayang cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memverifikasi status kepesertaannya. Dengan demikian, ia tidak perlu repot membawa atau mencetak kartu kepesertaan.

Advertisement Selain kemudahan administrasi, seluruh pengobatan yang dijalaninya juga ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengaku tidak mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan maupun tindakan medis terkait katarak yang dideritanya.

Bagi Dayang, kepastian pembiayaan tersebut sangat membantu, terutama sebagai seorang pensiunan. Ia tidak perlu khawatir memikirkan biaya pengobatan sehingga dapat lebih fokus menjalani pemeriksaan dan proses pemulihan penglihatan.

Ia juga mengaku mengikuti arahan dokter selama menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Pelayanan yang diterimanya membuat proses berobat terasa lebih mudah dan memberikan ketenangan.