PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan bahasa daerah agar tidak hilang akibat pergeseran penggunaan bahasa antargenerasi. Peran keluarga dan sekolah dinilai penting dalam mengenalkan serta membiasakan anak menggunakan bahasa daerah sejak dini.

Krisantus mengapresiasi Balai Bahasa Provinsi Kalbar yang konsisten menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini karena rutin dilaksanakan setiap tahun. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, kita harus mengantisipasinya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahasa daerah merupakan jati diri kita, akar budaya kita yang harus terus dilestarikan,” ungkap Krisantus di Pontianak, kemarin.

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Ia menegaskan, bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan warisan leluhur yang mengandung sejarah, nilai kehidupan, adat istiadat, dan kearifan lokal.

“Jangan sampai terjadi alih generasi, anak-anak kita sekarang tidak lagi mengenal bahasa daerahnya karena di rumah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Advertisement Menurut Krisantus, pelestarian bahasa daerah tidak berarti mengesampingkan penguasaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Ketiganya harus berjalan beriringan agar generasi muda tetap memiliki kemampuan berbahasa tanpa kehilangan identitas budayanya.

“Bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan kita. Anak-anak sekarang juga tidak ada alasan untuk tidak menguasai bahasa asing, karena teknologi sudah memungkinkan belajar di mana saja. Namun, jangan sampai karena ingin menguasai bahasa asing, bahasa daerah dan bahasa Indonesia justru dilupakan,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam menjaga penggunaan bahasa daerah. Anak-anak perlu diperkenalkan dan dibiasakan menggunakan bahasa ibu, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kegiatan pendidikan.

“Kita harus mengolaborasikan kemajuan teknologi dengan kebiasaan sehari-hari. Peran orang tua sangat penting, begitu juga guru. Anak-anak harus diperkenalkan dan dibiasakan menggunakan bahasa daerah sejak dini,” jelasnya.

Krisantus juga mendorong agar pembelajaran bahasa daerah mendapat perhatian dalam dunia pendidikan. Menurutnya, tanpa upaya pembelajaran dan pelestarian secara berkelanjutan, keberadaan bahasa daerah berpotensi semakin tergerus.