PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan mengapresiasi gerakan donor darah yang digagas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalbar.

Dia berharap kegiatan kemanusiaan tersebut terus berlanjut, dan menjadi bagian dari budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

Menurut Krisantus, pengabdian ASN tidak semata-mata diukur dari pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi pemerintahan maupun pelayanan publik. ASN juga perlu menunjukkan kepedulian melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

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“Saya sangat mengapresiasi langkah BPSDM Kalbar berkolaborasi dengan Kesbangpol dengan inovasi-inovasi, dan terobosan-terobosan yang menggelar gerakan kemanusiaan seperti yang dilakukan hari ini,” ujar Krisantus.

Dia menilai, donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian yang memiliki manfaat nyata karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan keselamatan masyarakat. Ketersediaan darah sangat dibutuhkan pasien yang menjalani perawatan medis, termasuk mereka yang memerlukan transfusi dalam kondisi tertentu.

Advertisement “Harapan saya tentu ini terus dilakukan. Di samping tugas pokok, dan fungsi kita, kegiatan kemanusiaan seperti ini bisa kita lakukan supaya bermanfaat untuk masyarakat di Kalbar. Saya mengapresiasi, dan mendukung sungguh-sungguh kegiatan yang dilakukan BPSDM Kalbar, dan Kesbangpol,” tegasnya.

Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari menjelaskan, ASN Kalbar Peduli Donor Darah merupakan agenda kepedulian sosial yang telah memasuki pelaksanaan kelima sepanjang 2026. Pada penyelenggaraan kali ini, BPSDM berkolaborasi dengan Kesbangpol, dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan, dan Hari Bela Negara Tahun 2026.

Windy mengatakan, kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan darah, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter ASN. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah ASN Muda Pembelajar yang terbentuk pada 28 Oktober lalu.

Melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial, para ASN muda diharapkan memahami bahwa pengabdian sebagai aparatur negara tidak terbatas pada pekerjaan administratif di lingkungan perkantoran. Mereka juga dituntut memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kita harapkan mereka paham, dan mengerti bahwa bekerja itu tidak hanya di belakang meja, tidak hanya di kantor, tetapi mereka juga harus mencari masalah yang ada dengan jiwa kepekaan sosial, dan kepedulian sesama,” jelas Windy.