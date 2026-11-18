PONTIANAK POST – Bencana banjir, dan tanah longsor masih mengancam sejumlah wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar). Terbaru, banjir bandang akibat meluapnya Sungai Bakah, dan Sungai Mangat menerjang tiga desa di Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Senin (16/11). Sebanyak 178 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa tersebut.

Ketua Satgas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, Daniel menyampaikan, banjir bandang terjadi setelah hujan lebat mengakibatkan peningkatan debit air Sungai Bakah, dan Sungai Mangat. Luapan kedua sungai tersebut kemudian menggenangi permukiman warga di Desa Landau Garong, Desa Nyagai, dan Desa Sungai Bakah.

Berdasarkan laporan perkembangan kejadian bencana BPBD Kalbar per Selasa (17/11), tercatat 178 KK atau 178 unit rumah terdampak banjir di tiga desa tersebut. Selain Melawi, banjir juga melanda Kabupaten Sekadau pada 11–12 November 2026.

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Luapan Sungai Sekadau menggenangi permukiman warga di Desa Teluk Kebau, dan Desa Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap. Dalam kejadian tersebut, sekitar 480 KK terdampak banjir yang tersebar di dua desa, dan satu kecamatan.

Sementara itu, di Kabupaten Sambas, banjir disertai tanah longsor terjadi pada 12 November 2026. Bencana tersebut berdampak pada lima desa di tiga kecamatan, yakni Desa Bentunai dan Desa Dwi Mentibar di Kecamatan Selakau, Desa Selakau Tua di Kecamatan Selakau Timur, serta Desa Serindang, dan Desa Mak Tangguk di Kecamatan Tebas.

Advertisement Peristiwa tersebut dipicu hujan berintensitas tinggi yang berlangsung sejak 8 hingga 12 November 2026, disertai angin kencang. Berdasarkan pendataan BPBD, sebanyak 117 KK terdampak banjir.

“Sebanyak 112 rumah terdampak genangan, dengan satu rumah mengalami rusak sedang, dan empat rumah rusak ringan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Daniel menjelaskan di Kabupaten Sanggau, banjir disertai tanah longsor juga terjadi pada 3–4 November 2026. Lokasi kejadian berada di Dusun Nekan, Desa Nekan, Kecamatan Entikong. Curah hujan tinggi menyebabkan debit air meningkat dan kondisi tanah menjadi jenuh serta labil hingga memicu banjir dan longsor. Dampak kejadian tersebut tercatat satu desa dan satu kecamatan terdampak, dengan 15 jiwa terdampak.

“Selain itu, lima rumah mengalami rusak ringan,” ucapnya.

Selain itu, bencana angin kencang disertai hujan juga terjadi di Kabupaten Kubu Raya. Pada 4 November, hujan disertai angin kencang melanda Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B. Kejadian itu berdampak terhadap empat jiwa, dengan satu orang mengalami luka ringan. Sebanyak dua rumah dilaporkan rusak ringan.