PONTIANAK POST - Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XIV tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Pontianak.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menilai kehadiran ribuan atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping dari berbagai kabupaten/kota di Kalbar menjadi peluang besar bagi perputaran ekonomi masyarakat.

Menurutnya, berbagai sektor usaha turut merasakan dampak dari penyelenggaraan pesta olahraga empat tahunan tersebut. Mulai dari sektor penginapan, transportasi, jasa kuliner hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

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“Dengan banyaknya kontingen yang datang ke Pontianak, tentu kebutuhan mereka juga meningkat. Mulai dari penginapan, makan dan minum, transportasi hingga kebutuhan lainnya. Ini menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan,” ujarnya Selasa (17/11).

Satarudin berharap momentum Porprov dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal. Sebab, kegiatan berskala provinsi seperti ini tidak hanya menghadirkan kemeriahan olahraga, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Advertisement Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Porprov Kalbar XIV. Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari prestasi dan perolehan medali, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Lebih dalam, kata dia, jasa-jasa disegala sektor sudah seharusnya dikuatkan. Sebab Kota Pontianak kerap menjadi tuan rumah untuk berbagai event. Kejelian pelaku usaha dalam melihat berbagai kegiatan ini menjadi sangat penting.

Seperti penjualan jersey porprov dengan desain yang bagus, kemudian pernak-pernik porprov sebetulnya menjadi peluang bagi pelaku usaha. “Teman-teman ekonomi kreatif harus melihat ini sebagai peluang cuan,” ujarnya.