PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Empat Ranperda tersebut mencakup pencabutan regulasi terkait lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengajuan empat Ranperda tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan sekaligus memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik.

“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, kemarin.

Advertisement Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Harmonisasi Raperda Tata Niaga Sawit Sekadau untuk Lindungi Pekebun

Ranperda pertama berkaitan dengan pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pencabutan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dapat memiliki dasar hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan regulasi.

Advertisement Ranperda kedua mengatur pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian diperlukan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai pengelolaan barang milik daerah.

“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” katanya.

Baca Juga: Kemenkum Kalbar dan Satpol PP Sekadau Bahas Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Perda Daerah

Sementara itu, raperda ketiga menyangkut penyelenggaraan transportasi. Edi menuturkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Khusus Pontianak, keberadaan sungai menjadi bagian penting dari sistem transportasi kota. Karena itu, pengaturan transportasi tidak hanya berfokus pada transportasi jalan, tetapi juga perlu mengakomodasi transportasi sungai dalam satu sistem yang terintegrasi.

“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi.