PONTIANAK POST – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak menggelar diskusi publik bertajuk “Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik” di Aming Coffee, Jalan Putri Candramidi, Kota Pontianak, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah, tokoh adat, mahasiswa, dan elemen pemuda dalam memperkuat integrasi nasional melalui pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.

Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ir. R.M. Nasir, M.T., Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng, S.H., serta Ketua Kaum Muda Kapuas Raya (Kamus Raya) Shirat Nurwandi, S.H. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengidentifikasi tantangan pembangunan sekaligus merumuskan solusi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Advertisement Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari pemerataan infrastruktur, optimalisasi potensi sumber daya alam, penguatan hilirisasi industri, hingga peningkatan akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Berbagai pandangan yang disampaikan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

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Kepala Kesbangpol Kota Pontianak, R.M. Nasir, memaparkan capaian pembangunan infrastruktur dasar di Kota Pontianak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya pada sektor kelistrikan, layanan air bersih, dan kondisi jalan mantap yang telah mencapai kisaran 80–90 persen. Paparan tersebut memberikan gambaran mengenai capaian pembangunan perkotaan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan pembangunan di wilayah lain yang masih menghadapi keterbatasan geografis dan infrastruktur.

Advertisement Sementara itu, Alex Sandra Djaoeng menekankan pentingnya optimalisasi potensi sumber daya alam Kalimantan Barat melalui penguatan hilirisasi agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

"Sejumlah persoalan infrastruktur perkotaan memerlukan perhatian. Termasuk penanganan banjir, kemacetan, perbaikan drainase, dan percepatan pembangunan Jembatan Kapuas 3," katanya

Adapun Shirat Nurwandi menyoroti kebutuhan peningkatan konektivitas transportasi dan telekomunikasi di wilayah pedalaman, khususnya kawasan Ujung Melawi. Menurutnya, pemerataan akses infrastruktur dan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan pembangunan yang setara.

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Ketua Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan PC IMM Pontianak, Ridwan Apriliyanto, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi mahasiswa dalam mengawal pembangunan sekaligus membangun komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan.

Menurutnya Integrasi di Kalimantan tidak hanya dibangun melalui semangat persatuan, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.