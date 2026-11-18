Advertisement Pengerukan saluran Parit Tokaya menggunakan ekskavator, Jumat (9/10/2026). (Pemkot Pontianak)

Advertisement PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mempercepat normalisasi saluran air dan mengevaluasi konstruksi jembatan yang menghambat aliran sungai untuk mengatasi genangan saat hujan lebat bersamaan dengan pasang Sungai Kapuas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemerintah kota telah mengerahkan ekskavator untuk melakukan pengerukan sementara, terutama pada saluran di bawah jembatan yang mengalami penumpukan endapan.

"Untuk langkah jangka pendek, saya sudah mengerahkan ekskavator untuk melakukan pengerukan sementara dengan membuka endapan, terutama di bawah jembatan," kata Edi di Pontianak, Rabu (18/11).

Menurut dia, hujan dengan intensitas sangat tinggi yang terjadi bersamaan dengan pasang air Sungai Kapuas menjadi salah satu kendala penanganan genangan.

"Sejumlah kawasan masih dapat ditangani, tetapi beberapa titik mengalami genangan cukup tinggi dan membutuhkan penanganan lebih serius," ujarnya.

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Jembatan di Jalan Dharma Putra Jadi Perhatian

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian pemerintah kota adalah Jalan Dharma Putra. Di lokasi tersebut terdapat sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran air menuju Sungai Kapuas.

"Termasuk jembatan dengan konstruksi beton yang akan dibongkar dan beberapa jembatan lain yang direncanakan ditinggikan," kata Edi.

Pemerintah kota juga berencana mendatangkan dua unit mobil pompa berkapasitas besar yang ditargetkan tiba sekitar dua minggu ke depan.

Peralatan tersebut akan digunakan untuk menyedot air secara langsung di lokasi terdampak genangan.

PUPR Lanjutkan Normalisasi Parwasal dan Darma Putra Dalam

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab genangan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Parwasal dan Darma Putra Dalam.

“Secara umum kami akan tetap melanjutkan program normalisasi saluran-saluran yang ada. Kami juga melihat terdapat beberapa jembatan dengan konstruksi terlalu rendah sehingga menahan sampah dan menghambat aliran air menuju Sungai Kapuas,” katanya.

Menurut Firayanta, konstruksi jembatan yang menghambat aliran air akan dievaluasi. Jika dampaknya signifikan, pemerintah kota mempertimbangkan mengganti jembatan tersebut dengan konstruksi yang lebih tinggi.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak membuang sampah ke parit karena dapat menyumbat saluran air.

Dalam satu hingga dua hari ke depan, Dinas PUPR berencana melanjutkan normalisasi di kawasan Parwasal, Darma Putra Dalam, dan sejumlah lokasi lainnya.

Sebelumnya, normalisasi sepanjang sekitar empat kilometer telah dilakukan di Parit Paris 2 dan Parit Cahaya Baru untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Normalisasi juga dilakukan di sejumlah saluran dalam kota, termasuk Parit Sungai Jawi dan Parit Perdana, dengan dukungan Balai Wilayah Sungai.