PONTIANAK POST – Kasus dugaan sindikat penipuan daring (scamming) yang melibatkan 31 Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia, dan Taiwan di Kota Pontianak terus berkembang. Di tengah proses hukum yang berjalan, muncul dugaan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap delapan perempuan asal Malaysia yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humanity Women Children Indonesia (HWCI) meminta aparat penegak hukum tidak hanya mendalami dugaan keterlibatan para WNA dalam aktivitas penipuan daring, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya praktik perekrutan dan eksploitasi terhadap mereka.

Kuasa hukum delapan WNA tersebut, Eka Nurhayati Ishak mengungkapkan, berdasarkan keterangan para kliennya, mereka datang ke Pontianak setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji mencapai 20 ribu ringgit Malaysia. Namun, kenyataan yang mereka hadapi justru berbeda. Setibanya di Pontianak, mereka mengaku disekap, dan dipaksa bekerja selama 24 jam untuk menjalankan aktivitas penipuan daring dengan sasaran korban di luar negeri.

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"Awalnya mereka datang ke Indonesia, khususnya Kota Pontianak, karena diajak seseorang dengan janji akan dipekerjakan dengan gaji kurang lebih 20 ribu ringgit. Namun, setelah sampai di sini, mereka justru disekap, dan dimasukkan ke dalam ruangan serta tidak diperbolehkan keluar," kata Eka saat konferensi pers, Senin (16/11).

Eka mengatakan, LBH HWCI menerima kuasa hukum dari delapan perempuan tersebut pada 13 November 2026. Setelah melakukan wawancara langsung, pihaknya memperoleh sejumlah keterangan mengenai proses perekrutan hingga dugaan eksploitasi yang dialami para kliennya.

Advertisement Menurut pengakuan mereka, para perempuan tersebut ditugaskan sebagai Customer Service (CS) untuk menghubungi, dan melakukan penipuan terhadap korban yang berada di luar negeri. Kondisi itu dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, terutama mengenai pihak yang merekrut, mengendalikan, hingga memaksa mereka menjalankan aktivitas tersebut.

"Kami melihat ada fakta yang perlu didalami oleh aparat penegak hukum, terutama terkait dugaan TPPO. Dari pengakuan delapan klien kami, mereka datang karena dijanjikan pekerjaan, tetapi kenyataannya justru mengalami eksploitasi," jelasnya.

Dalam perkara ini, sebanyak 31 WNA sebelumnya diamankan dalam penindakan di sebuah hotel di Pontianak. Delapan perempuan asal Malaysia tersebut merupakan bagian dari kelompok yang kini mendapatkan pendampingan hukum LBH HWCI. Mereka ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran keimigrasian serta keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring.

Selain meminta pendalaman dugaan TPPO, Eka juga menyoroti proses hukum yang sedang berjalan, khususnya terkait masa penahanan, dan hak pendampingan hukum para kliennya. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi, dan kepolisian untuk memperoleh kejelasan perkembangan penanganan perkara.

Menurut Eka, pihak Imigrasi menyampaikan bahwa proses pemberkasan perkara akan memasuki tahap satu atau pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Namun, pihaknya mempertanyakan perkembangan tersebut karena berdasarkan informasi yang diterima, masa penahanan para kliennya dijadwalkan berakhir pada 25 November 2026.