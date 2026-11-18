PONTIANAK POST – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, memaparkan capaian konkret implementasi proyek perubahannya dalam Seminar Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII pada Selasa (17/11). Forum evaluasi tingkat nasional tersebut diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Administrasi Negara (Pusdiklat LAN) RI, Jakarta.

Dalam seminar strategis itu, Jonny mengusung proyek perubahan bertajuk “Transformasi Tata Kelola Pengawasan Notaris Berbasis Risiko untuk Memperkuat Kepatuhan, Kepastian Hukum, dan Kepercayaan dalam Ekosistem Usaha”.

Gagasan besar ini dirancang secara khusus untuk membangun arsitektur pengawasan notaris yang jauh lebih efektif, terintegrasi, transparan, serta berkelanjutan melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Advertisement Baca Juga: KCI Tawarkan Sistem Deteksi Lagu, Pemerintah Tekankan Distribusi Royalti yang Adil dan Transparan

Di hadapan tim penguji dan mentor, Jonny memaparkan bahwa implementasi proyek perubahan tersebut telah sukses menuntaskan seluruh target jangka pendek sekaligus meraih satu capaian jangka menengah. Sejumlah terobosan nyata diwujudkan melalui penyusunan Pedoman Pemeriksaan Protokol Notaris sebagai acuan baku yang sistematis, objektif, dan seragam bagi Majelis Pengawas Notaris saat turun ke lapangan.

Selain instrumen regulasi, inovasi digital juga diperkuat lewat penerbitan Buku Saku dan Modul Sistem Informasi Pengawasan Notaris melalui aplikasi Silanok. Pembaruan sistem Silanok versi teranyar ini kini dibekali dengan 10 fitur unggulan yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan para notaris, Majelis Pengawas Notaris, masyarakat umum, hingga Aparat Penegak Hukum.

Advertisement Penguatan tata kelola tersebut turut ditopang oleh sinergi lintas pemangku kepentingan yang solid, meliputi Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), serta Majelis Pengawas Pusat (MPP). Kolaborasi ini juga menggandeng organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Aparat Penegak Hukum guna memastikan pembinaan maupun penanganan permasalahan jabatan notaris berjalan lebih terkoordinasi dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum yang diwakili Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku mentor memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan implementasi proyek perubahan tersebut.

Menurutnya, gagasan yang dibangun memiliki nilai strategis karena mampu memadukan penguatan kebijakan lewat Pedoman Pemeriksaan Protokol Notaris dengan instrumen digital Silanok, sekaligus memperkuat pengawasan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) guna mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Senada dengan mentor, narasumber sekaligus penguji turut memuji ketepatan tindak lanjut atas seluruh saran dan masukan yang disampaikan pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan sebelumnya. Seluruh rekomendasi dinilai telah terakomodasi sesuai substansi, sehingga rancangan konseptual tersebut benar-benar bertransformasi menjadi instrumen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi tata kelola pembinaan notaris.

Melalui proyek perubahan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat mendorong pergeseran paradigma pengawasan notaris agar tidak melulu berorientasi pada pemeriksaan dan penindakan, melainkan lebih mengedepankan aspek pencegahan, pembinaan, deteksi dini, serta peningkatan kepatuhan.