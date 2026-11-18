PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengawal keselarasan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Selasa (17/11).

Forum evaluasi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini melibatkan jajaran Pemerintah Kota Singkawang bersama Tim Analis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Analis dan Evaluasi Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar memaparkan hasil kajian mendalam terhadap beleid yang telah berlaku sejak tahun 2021 itu. Hasil analisis menunjukkan perlunya penyesuaian mendasar pada sejumlah ketentuan seiring dengan pembaruan regulasi di tingkat nasional, terkhusus berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

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Berdasarkan temuan evaluasi, terdapat sejumlah materi muatan yang wajib diselaraskan agar tidak bertentangan dengan aturan vertikal di atasnya. Aspek-aspek krusial yang menjadi sorotan meliputi dasar hukum pembentukan, ruang lingkup pengaturan, kewenangan pejabat pelaksana, tata kelola Barang Milik Daerah (BMD), pengenaan sanksi administratif, hingga ketentuan kedaluwarsa penagihan retribusi daerah.

Merespons temuan ketidaksesuaian norma tersebut, Tim Analis dan Evaluasi Hukum merekomendasikan agar Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 45 Tahun 2021 segera dicabut dan diganti dengan regulasi baru yang relevan. Menanggapi rekomendasi konstruktif itu, pihak Pemerintah Kota Singkawang menyatakan bahwa rencana pencabutan serta penyusunan peraturan pengganti telah menjadi atensi serius dan akan segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Advertisement Lebih jauh, diskusi koordinasi juga mengerucut pada pentingnya pemisahan kewenangan antara pengaturan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Pengaturan seputar pemanfaatan aset daerah merupakan ranah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan aset, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sedangkan mekanisme pemungutan retribusi menjadi kewenangan perangkat daerah di bidang pendapatan.

Oleh karena itu, forum menyepakati agar kedua substansi tersebut diatur dalam dua Peraturan Wali Kota yang terpisah guna mencegah tumpang tindih kewenangan maupun multitafsir di lapangan. Penyusunan regulasi pengganti nantinya juga wajib mempedomani ketentuan terkini mengenai kewenangan pejabat, prosedur pemanfaatan aset, mekanisme penetapan nilai sewa, serta tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan instrumen vital untuk memastikan produk hukum daerah tetap harmonis dan adaptif terhadap dinamika hukum nasional. Ia berharap hasil kajian tidak hanya berhenti pada identifikasi ketidaksesuaian pasal, tetapi mampu menghadirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah dalam mendongkrak kualitas regulasi.