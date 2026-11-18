PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengawal kualitas pembentukan produk hukum di daerah agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi aparatur pemerintahan hingga tingkat tapak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Selasa (17/11).

Rapat koordinasi strategis yang digelar di Ruang Kerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Dini Nursilawati. Pertemuan ini turut melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perwakilan BPJS Kesehatan, serta Tim Kerja I Kanwil Kemenkum Kalbar guna menyelaraskan substansi aturan secara menyeluruh.

Dalam arahannya, Dini menegaskan bahwa pengaturan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sangat diperlukan untuk memberikan payung kepastian hukum yang jelas. Regulasi ini secara khusus mengatur mekanisme kepesertaan, tata cara pembayaran iuran, skema pembiayaan, hingga pembagian tanggung jawab antarinstansi agar pelaksanaan program jaminan sosial berjalan tertib, berkesinambungan, dan selaras dengan aturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara, Andri Candra, memaparkan bahwa penyusunan rancangan beleid ini bertujuan memperbarui landasan hukum di daerah. Dengan adanya pembaruan regulasi tersebut, penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh aparatur desa di Kabupaten Kayong Utara diharapkan dapat berjalan lebih terencana dan akuntabel.

Memasuki sesi bedah substansi, Erna Rahayu dari Tim Kerja I Kanwil Kemenkum Kalbar menguraikan sejumlah poin koreksi teknis mulai dari bagian judul, konsiderans, dasar hukum, diktum, hingga ketepatan rumusan norma dalam batang tubuh pasal dan ayat. Forum rapat juga menekankan pentingnya kejelasan batasan penerima jaminan kesehatan, alur pendaftaran kepesertaan, sumber pembiayaan iuran, serta pembagian peran teknis antara perangkat daerah dan pihak BPJS Kesehatan.

Advertisement Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, kembali menegaskan bahwa tahapan harmonisasi merupakan filter krusial untuk menjamin setiap produk hukum daerah memiliki landasan yuridis yang kokoh, tidak bertentangan dengan regulasi vertikal di atasnya, serta aplikatif saat diterapkan.

Ia memastikan jajarannya selalu siap mendampingi pemerintah kabupaten dan kota dalam melahirkan regulasi yang responsif. “Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah agar setiap produk hukum yang dibentuk berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui harmonisasi ini, kami mendorong agar pengaturan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dapat disusun secara jelas, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

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