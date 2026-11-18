PONTIANAK POST - Universitas PGRI Pontianak memperkenalkan teknologi sensor untuk meningkatkan kualitas latihan bela diri di kalangan pelajar. Pengenalan teknologi tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), bersama Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO-PJOK) Kecamatan Jawai Selatan, Sabtu (14/11).

Kegiatan bertajuk Implementasi Teknologi Sensor untuk Meningkatkan Kualitas Latihan Bela Diri Tingkat Pelajar itu diikuti 25 guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

Ketua KKGO-PJOK Kecamatan Jawai Selatan, Harmoko mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pengetahuan baru kepada guru dalam memanfaatkan teknologi olahraga untuk mendukung pembelajaran dan pembinaan bela diri di sekolah.

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Menurutnya, selama ini penilaian latihan olahraga masih banyak mengandalkan pengamatan langsung guru atau pelatih. Kehadiran teknologi sensor memungkinkan proses latihan dilakukan secara lebih terukur dan objektif.

"Kami berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan serta dikembangkan di sekolah masing-masing, sehingga pembinaan olahraga bagi peserta didik semakin berkualitas," ujarnya.

Advertisement Materi kegiatan disampaikan dosen Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas PGRI Pontianak, Ramdani Amrullah. Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi sensor dapat membantu meningkatkan kualitas gerakan, ketepatan teknik, efektivitas latihan, serta evaluasi kemampuan peserta didik.

Dalam kegiatan tersebut, para guru diperkenalkan dengan prinsip kerja sensor, fungsi perangkat, hingga praktik penggunaannya untuk mengamati dan mengevaluasi gerakan bela diri.

Para peserta juga mengikuti demonstrasi dan mencoba langsung perangkat sensor yang merupakan hasil penelitian dosen Universitas PGRI Pontianak tersebut.