PONTIANAK POST – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan kualitas, inovasi, dan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

Menurut Edi, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, mulai dari menciptakan lapangan kerja hingga mengembangkan produk unggulan berciri khas Pontianak.

Advertisement “Produk UMKM kita harus terus berkembang, baik dari sisi kualitas, inovasi maupun kemasan, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk lain dan diterima pasar yang lebih luas,” ujarnya saat membuka Gelar UMKM 2026 di Ayani Megamal Pontianak, Rabu (18/11).

Dia menyebut Pontianak memiliki potensi besar dalam pengembangan produk kuliner, kriya, fesyen, dan industri kreatif lainnya. Potensi tersebut perlu didukung kemampuan pelaku usaha membaca kebutuhan pasar, menjaga kualitas, serta menciptakan produk bernilai tambah.

Edi juga mendorong produk lokal semakin banyak dipasarkan di pusat perbelanjaan dan pasar modern. Dengan begitu, pelaku UMKM memiliki akses pemasaran berkelanjutan dan tidak hanya mengandalkan penjualan melalui pameran.

Advertisement “Harapannya, kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga membuka peluang usaha dan memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Ibrahim mengatakan, Gelar UMKM 2026 berlangsung pada 18–22 November di Ayani Megamal Pontianak. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota memfasilitasi promosi sekaligus meningkatkan penjualan produk lokal.

Berbagai produk ditampilkan, mulai dari kriya, fesyen hingga pangan olahan. Masyarakat dapat mengenal dan membeli langsung produk unggulan yang dihasilkan pelaku UMKM Pontianak.

Selain promosi, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha. Di antaranya melalui penggunaan transaksi nontunai dengan QRIS dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) guna menjangkau lebih banyak konsumen.