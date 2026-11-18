PONTIANAK POST – Kalimantan Barat mendapat bagian dari proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi senilai Rp524,89 miliar yang digarap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Pekerjaan di Kalbar mencakup wilayah Sambas dan Singkawang, sebagai bagian dari sembilan proyek irigasi dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, WIKA memperoleh kontrak baru senilai Rp1,62 triliun untuk mengerjakan 28 proyek jaringan irigasi dan JIAT di 12 provinsi. Proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Advertisement Di Kalimantan Barat, proyek tersebut menyasar Sambas dan Singkawang. Sementara di Kalimantan Tengah, pekerjaan tersebar di Katingan, Barito, Barito Utara, Sukamara, Seruyan, dan Kotawaringin.

Dari total kontrak WIKA, sebanyak 19 proyek jaringan irigasi bernilai Rp1,29 triliun dan sembilan proyek JIAT mencapai Rp329,09 miliar.

Corporate Secretary WIKA Ngatemin mengatakan, perolehan kontrak tersebut mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan perusahaan dalam membangun infrastruktur sumber daya air untuk mendukung sektor pertanian.

Advertisement "Kami akan menjaga kepercayaan ini dengan mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan, memperhatikan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan target waktu yang telah ditetapkan," ujarnya.

Menurut Ngatemin, pelaksanaan proyek menghadapi tantangan berupa lokasi pekerjaan yang tersebar, kondisi tanah dan akses jalan yang beragam, serta dimulainya pekerjaan pada musim hujan.

Untuk mempercepat pekerjaan, WIKA menerapkan sejumlah metode khusus. Di Kalimantan Tengah, misalnya, pengukuran lapangan dilakukan dengan memanfaatkan alat ukur berbasis satelit.

Lingkup pekerjaan jaringan irigasi meliputi normalisasi, peningkatan dan rehabilitasi saluran, pembangunan bendung, bangunan pengatur, pintu air, serta jalan inspeksi. Sementara proyek JIAT mencakup pembangunan sumur bor dalam, pompa, jaringan pipa distribusi, dan rumah pompa.