Diskominfo menertibkan kabel FO di sepanjang Jalan Ayani Pontianak. (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Kabel fiber optik yang menjuntai di sepanjang jalan masih menjadi salah satu persoalan penataan wajah Kota Pontianak. Untuk mengatasinya, pemerintah kota menyiapkan pembangunan sistem tiang dan saluran bawah tanah atau ducting yang dianggarkan pada 2027.

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penataan jaringan kabel fiber optik (FO), kabel listrik milik PLN, dan utilitas lainnya terus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan para pengelola jaringan.

“Penataan kabel-kabel fiber optik, kabel milik PLN, dan jaringan lainnya akan tetap kita lakukan. Hari ini kegiatan dilanjutkan dengan penertiban untuk perapian dan penataannya,” kata Edi di Pontianak, Rabu (18/11).

Menurutnya, pembangunan sistem tiang dan ducting diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kesemrawutan kabel yang selama ini mengganggu estetika perkotaan.

Advertisement Penataan juga diperlukan agar kabel yang melintang atau berada di dalam parit tidak menghambat fungsi drainase, terutama aliran air.

“Kita berharap dengan adanya penataan dan koordinasi yang baik, kabel-kabel ini bisa lebih teratur dan tidak mengganggu pemandangan. Kalau berada di parit, jangan sampai menyumbat saluran air,” ujarnya.

Penertiban Kabel FO Memasuki Tahap Kedua

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak Yopie Indra Pribadi mengatakan, penertiban jaringan kabel FO telah memasuki tahap kedua.

Pada tahap ini, penataan menyasar tiga lokasi, yakni Jalan Ahmad Yani, tepatnya dari depan Bank Mandiri menuju Palapa, Jalan Media, serta ruas jalan dari kawasan Tanjung Sari hingga Taman Sepeda.

Sebelumnya, penataan serupa telah dilakukan di kawasan Jalan Ahmad Yani. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan estetis, khususnya di jalan protokol.

Yopie menjelaskan, sebelum penertiban dilakukan, Diskominfo telah berkoordinasi dengan para penyedia layanan internet melalui rapat dan penyampaian informasi mengenai titik-titik lokasi penataan.

Penertiban akan dilanjutkan secara bertahap sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah membenahi infrastruktur telekomunikasi.

Penyedia Internet Diminta Lengkapi Izin

Selain merapikan jaringan yang sudah terpasang, Diskominfo juga mengingatkan penyedia layanan internet agar memenuhi ketentuan perizinan sebelum memasang jaringan baru.

Yopie menyebutkan, pihaknya masih menemukan sejumlah jaringan kabel milik penyedia layanan internet yang telah terpasang tanpa dilengkapi perizinan.

Karena itu, seluruh penyedia layanan internet diminta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Mereka juga diminta memperhatikan aspek estetika saat memasang jaringan.