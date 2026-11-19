PONTIANAK POST – Kota Kuching, Sarawak, Malaysia, bersiap menghadirkan rangkaian pertunjukan musik lintas genre selama tiga hari berturut-turut, 4–6 Desember 2026. Dua agenda musik berskala internasional, Soul City – An R&B Night dan Hyper Freedom 2026, akan meramaikan kawasan Kuching Waterfront Esplanade.

Rangkaian ini menarik perhatian, terutama bagi masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) yang memiliki kedekatan geografis, dan hubungan sosial budaya dengan Sarawak. Kehadiran sejumlah musisi Indonesia, dan Malaysia dalam Soul City, serta deretan DJ internasional di Hyper Freedom, menghadirkan pilihan hiburan berbeda yang dapat dinikmati dalam satu akhir pekan.

PR Marketing event tersebut, Chopie Cakap mengungkapkan, agenda pertama dibuka melalui Soul City – An R&B Night, Jumat (4/12). Konser yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 hingga tengah malam tersebut mengusung konsep nostalgia musik Rhythm & Blues (R&B).

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Penyanyi Indonesia, Cakra Khan, akan hadir sebagai special appearance. Dia akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi ternama Malaysia, yakni grup R&B ikonik Ruffedge bersama Lah Ahmad, Innuendo, serta The Fabulous Cats.

“Pertemuan para musisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat musik R&B. Lagu-lagu yang pernah populer dan mewarnai perjalanan musik lintas generasi akan dihadirkan kembali melalui penampilan langsung dengan karakter vokal, dan aransemen khas masing-masing musisi,” ungkapnya saat jumpa pers bersama sejumlah awak media di Kota Pontianak, Selasa (17/11).

Advertisement Lebih lanjut, Chopie menjelaskan, untuk menjaga kualitas musikalitas pertunjukan, Soul City menghadirkan Dato’ Acis sebagai Music Director. Musisi Malaysia yang juga dikenal sebagai suami penyanyi ternama Dato’ Sri Sheila Majid tersebut akan memberikan sentuhan aransemen sesuai karakter para penampil.

Chopie menyampaikan konser tersebut dirancang bukan sekadar sebagai pertunjukan musik, tetapi juga menjadi ruang untuk menghidupkan kembali kenangan melalui lagu-lagu yang dikenal lintas generasi.

Setelah nuansa R&B dan nostalgia pada hari pertama, suasana Waterfront Kuching akan berganti dengan dentuman musik elektronik melalui Hyper Freedom 2026. Festival tersebut berlangsung selama dua hari, 5–6 Desember 2026.

“Duo DJ dan produser musik elektronik asal Belanda, Showtek, menjadi penampil utama dalam festival tersebut. Mereka dikenal melalui karya-karya EDM dengan karakter musik enerjik yang kerap meramaikan panggung festival internasional,” ujarnya.

Selain Showtek, Hyper Freedom menghadirkan sejumlah DJ dan produser musik elektronik dari berbagai genre, mulai dari Hardstyle, Hardcore hingga EDM. Di antaranya Code Black, Wildstylez, Ran-D, Garavel, Bayka, Hannah X, SWAE, Technikore, Wasted Penguinz, Verzan, YLII, dan N52.