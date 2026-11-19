PONTIANAK POST - Pj. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Hendra, meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kalbar memperkuat kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan.

BUMD juga dituntut mengoptimalkan potensi usaha agar tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Hendra saat membuka Rapat Koordinasi BUMD se-Kalbar Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur, Rabu (18/11/2026).

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Menurut Hendra, BUMD memiliki peran strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, serta memperkuat PAD.

Karena itu, pengelolaan BUMD tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan komersial. Perusahaan daerah juga harus mampu mengambil bagian dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan menggerakkan sektor ekonomi potensial.

Advertisement “Dalam konteks pembangunan Kalbar, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ungkapnya.

Untuk memperkuat peran tersebut, Hendra menyampaikan lima arahan kepada komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMD. Pertama, menyusun dan melaksanakan rencana bisnis yang realistis serta berorientasi pada pertumbuhan. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas.

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan modal dan aset perusahaan. Keempat, menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Kelima, mengembangkan inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat.

Selain menekankan tanggung jawab pengelola perusahaan, Hendra juga meminta kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD memperkuat koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perkembangan masing-masing perusahaan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi dan kinerja BUMD. Dengan demikian, pembinaan dan kebijakan pemerintah daerah dapat disusun berdasarkan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan.