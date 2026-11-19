PONTIANAK POST - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyusun peraturan kepala daerah tentang tata kelola dan tata niaga kratom. Regulasi tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat pengembangan komoditas ini dari sektor hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kualitas produk dan keberlanjutan ekspor.

Rekomendasi itu disampaikan melalui Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN dalam Rapat Diseminasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Kajian Penguatan Kebijakan dalam Optimalisasi Pengembangan Hulu-Hilir Kratom sebagai Komoditas Unggulan di Kalbar.

Kegiatan berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar, Selasa (17/11/2026).

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Kepala Bapperida Kalbar, Linda Purnama, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut pembinaan teknis kepada Pemprov Kalbar pada Triwulan III 2026.

Pertemuan itu dihadiri Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kalbar, Vincencia, serta Pelaksana Tugas Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Turike Patrecia Marpaung. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Kalbar, Bartholomeus Brama.

Advertisement Sejumlah pemangku kepentingan turut dilibatkan, mulai dari perangkat daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak, Universitas Tanjungpura, pelaku usaha, organisasi pengusaha kratom, hingga koperasi produsen.

Kajian tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan tata niaga kratom, meningkatkan nilai tambah ekonomi, menjaga keberlanjutan ekspor, serta memperbesar kontribusi komoditas ini terhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

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Kratom (Mitragyna speciosa) merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi ekonomi strategis bagi Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu sentra produksi utama. Berdasarkan data 2022, daerah tersebut memiliki sekitar 49,39 juta pohon kratom yang tumbuh di lahan seluas 11.384 hektare. Jumlah petaninya mencapai 18.392 orang.

Besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya ditopang tata kelola yang kuat. Pengembangan kratom masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain ketidakseragaman mutu, proses pascapanen yang belum terstandar, keterbatasan fasilitas pengujian, serta tata niaga yang belum optimal. Aspek regulasi, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang perlu ditangani.

Selain merekomendasikan penyusunan peraturan kepala daerah di tingkat provinsi, BRIN mendorong Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun regulasi turunan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Aturan turunan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan pengembangan kratom di daerah lebih operasional.