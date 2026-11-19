PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terus berupaya menata jaringan kabel fiber optik (FO) dan kabel utilitas lainnya yang selama ini terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan.

Untuk mendukung penataan tersebut, Pemkot Pontianak telah menganggarkan pembangunan sistem tiang dan ducting pada 2027. Ducting adalah sistem saluran atau jalur khusus untuk menempatkan dan melindungi kabel-kabel utilitas, seperti kabel fiber optik, telekomunikasi, listrik, dan jaringan lainnya agar tertata rapi dan tidak semrawut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penataan kabel yang melibatkan jaringan fiber optik, kabel milik PLN, serta jaringan utilitas lainnya akan terus dilakukan secara bertahap.

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Menurutnya, kegiatan penertiban dan perapian kabel yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kota yang lebih tertib dan nyaman.

“Penataan kabel-kabel fiber optik, kabel milik PLN, dan jaringan lainnya akan tetap kita lakukan. Hari ini kegiatan dilanjutkan dengan penertiban untuk perapian dan penataannya,” ujarnya, Rabu (18/11).

Advertisement Edi menjelaskan, pembangunan sistem tiang dan ducting yang telah dianggarkan pada 2027 diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatur jaringan kabel di Kota Pontianak.

Melalui sistem tersebut, kabel-kabel utilitas diharapkan dapat tertata lebih rapi sehingga tidak lagi mengganggu estetika kota maupun menimbulkan kesan kumuh akibat jaringan kabel yang semrawut.

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Selain aspek keindahan kota, penataan kabel juga bertujuan menjaga fungsi infrastruktur drainase. Keberadaan kabel yang melintang atau berada di dalam parit berpotensi menghambat aliran air apabila tidak ditata dengan baik.

“Kita berharap dengan adanya penataan dan koordinasi yang baik, kabel-kabel ini bisa lebih teratur dan tidak mengganggu pemandangan. Kalau berada di parit, jangan sampai menyumbat saluran air,” jelasnya.

Edi menambahkan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait menjadi hal penting dalam pelaksanaan penataan tersebut agar pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pengelola jaringan dapat diperjelas.