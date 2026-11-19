PONTIANAK POST – Sebanyak 73.444 pekerja rentan sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) masuk dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun anggaran 2026.

“Program tersebut menyasar pekerja sawit mandiri yang bukan merupakan pekerja perusahaan,” kata Kepala Bidang Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Kalbar Yori Pratama siang kemarin.

Yori mengatakan, perlindungan bagi pekerja rentan menjadi salah satu peruntukan penggunaan DBH Sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit.

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Dalam ketentuan tersebut, 80 persen DBH Sawit dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan 20 persen lainnya dapat digunakan untuk kegiatan lain, termasuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

"Untuk kegiatan lainnya, salah satunya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan," ujarnya.

Advertisement Yori menjelaskan, pekerja yang menjadi sasaran program merupakan mereka yang bekerja secara mandiri di sektor perkebunan sawit, bukan pekerja yang telah menjadi bagian dari perusahaan perkebunan. Penganggaran program ini dilakukan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar.

Ada dua program perlindungan yang diberikan melalui skema DBH Sawit tersebut, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran yang dibayarkan sebesar Rp16.800 per pekerja.

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Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kalbar, total pekerja rentan yang telah dianggarkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendapatkan perlindungan pada 2026 mencapai 73.444 orang.

Dari jumlah tersebut, alokasi Pemerintah Provinsi Kalbar mencakup 35.768 pekerja. Sebanyak 13.153 pekerja telah terealisasi mendapatkan perlindungan, sedangkan 22.615 pekerja lainnya masih dalam proses penetapan.

Yori menyebutkan, proses verifikasi data untuk 22.615 pekerja tersebut telah selesai. Saat ini, pemerintah tinggal menerbitkan surat keputusan (SK) penetapan sebagai dasar pemberian perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.