PONTIANAK POST - Mengurus surat tanah di tingkat kelurahan dan kecamatan jangan sampai berubah menjadi urusan panjang hanya karena tambahan persyaratan yang tidak jelas dasar hukumnya. Pemerintah Kota Pontianak meminta seluruh instansi terkait menyamakan prosedur pelayanan administrasi pertanahan agar masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, murah, cepat, sekaligus memiliki kepastian hukum.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan, setiap dokumen yang diminta kepada masyarakat harus memiliki landasan hukum dan tujuan yang jelas. Aparatur pemerintah diminta tidak menambah rekomendasi atau persyaratan administratif yang justru memperpanjang proses pengurusan tanah.

"Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan ketika mengurus pelayanan, yaitu mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik," ujarnya.

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Amirullah menilai, perbedaan pemahaman antara pemerintah kota, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman RI perlu diselesaikan. Kesamaan prosedur dan pembagian kewenangan menjadi penting agar masyarakat tidak harus berulang kali mengurus dokumen hanya karena perbedaan interpretasi antarinstansi.

"Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat pelayanan menjadi panjang dan berlebihan," tegasnya.

Advertisement Persoalan pelayanan pertanahan ternyata bukan hanya soal panjangnya meja birokrasi. Ketidakcocokan data antara dokumen kepemilikan dan lokasi fisik tanah juga menjadi tantangan yang harus dibereskan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Seti Kuncoro mengungkapkan, masih ditemukan bidang tanah yang secara administrasi telah memiliki hak, tetapi lokasi fisiknya belum dapat dipastikan secara tepat di lapangan.

Kondisi tersebut membuat petugas harus berhati-hati ketika memberikan keterangan mengenai status sertifikasi tanah. Kesalahan informasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Kalau kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, ternyata di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, data harus dipastikan terlebih dahulu," jelas Seti.

Ia juga menyoroti belum seragamnya pemahaman mengenai tahapan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selama ini, kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikasi kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen.