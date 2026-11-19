PONTIANAK POST – Sebanyak 73.744 pekerja rentan di sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2026. Program ini menyasar pekerja yang selama ini belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pekerja mandiri dan mereka yang berada dalam ekosistem perkebunan sawit.

Alokasi perlindungan melalui DBH Sawit pada 2026 tercatat sebagai yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial ekonomi akibat meninggal dunia.

Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan, Yori Pratama, mengatakan pemanfaatan DBH Sawit mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

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"Pemanfaatan DBH Sawit dibagi menjadi dua porsi, yakni 80 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya. Salah satu bentuk pemanfaatan dari porsi kegiatan lainnya tersebut adalah pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit," ujar Yori, Selasa (17/11/2026) malam.

Ia menjelaskan, program tersebut menyasar pekerja mandiri dan pekerja yang berada dalam ekosistem perkebunan sawit, tetapi belum terdaftar sebagai pekerja penerima upah di perusahaan. Meski tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan perkebunan, kelompok pekerja ini tetap menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya.

Advertisement Melalui program tersebut, pekerja akan mendapatkan perlindungan dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Besaran iurannya Rp16.800 per orang setiap bulan. JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, sedangkan JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait pelaksanaannya, Yori menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi data terhadap 22.615 pekerja telah selesai. Saat ini, penetapan penerima perlindungan tersebut masih menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat.

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"Verifikasi data untuk 22.615 pekerja tersebut sudah selesai dan saat ini tinggal menunggu SK penetapan dari Gubernur Kalimantan Barat. Kami berharap proses ini dapat segera tuntas pada November ini sehingga para pekerja yang telah ditetapkan dapat segera memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.

Dari sisi perkembangan, jumlah sasaran perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit pada 2026 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, perlindungan pekerja melalui skema DBH Sawit belum masuk dalam program kerja. Sementara itu, pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan masih di bawah 35.000 orang.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Suhuri, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten dalam pemanfaatan DBH Sawit untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.