PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat turut ambil bagian dalam Upacara Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026 yang mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”. Momentum peringatan hari lahir kementerian tersebut digelar di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (19/11).

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalbar pada upacara tersebut diwakili secara langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah, Dini Nursilawati, yang didampingi oleh Krisman Samosir. Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan serta staf Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, dan para tamu undangan.

Jalannya upacara berlangsung khidmat, diawali dengan masuknya Komandan Upacara beserta Pataka Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke lapangan upacara. Rangkaian prosesi dilanjutkan dengan penghormatan kepada pataka, pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, serta pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

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Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat, Jayanta, membacakan amanat resmi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam sambutan tertulis tersebut ditegaskan bahwa peringatan Hari Bakti ke-2 menjadi titik tolak strategis untuk memperkokoh transformasi kelembagaan sekaligus mendongkrak kualitas pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian maupun pemasyarakatan.

Tema peringatan tahun ini merangkum tiga pilar utama sebagai pedoman kerja seluruh aparatur. Pilar Imipas Melayani menekankan urgensi penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, transparan, modern, dan berintegritas, sedangkan Tegas Menjaga mencerminkan komitmen pengawasan dan pengamanan secara profesional berlandaskan aturan hukum, sementara Tulus Membina menggarisbawahi pentingnya pembinaan humanis agar warga binaan siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Advertisement Lebih jauh, amanat menteri turut mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah institusi tidak semata-mata diukur dari deretan capaian administratif, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh jajaran aparatur didorong untuk terus berinovasi meningkatkan mutu pelayanan publik, menjaga integritas diri, memastikan efektivitas program prioritas, serta merawat soliditas lintas organisasi.