PONTIANAK POST – Upaya pelindungan Kekayaan Intelektual terhadap produk kerajinan berbasis kearifan lokal Kalimantan Barat kembali mencatatkan capaian positif di kancah internasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berhasil mendampingi kelompok perajin Tenun Iban asal Dusun Sadap, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam mengajukan pendaftaran Merek Kolektif dengan nama “Endo Segadok Betenun” di Hotel Novotel Yogyakarta pada Sabtu (31/10).

Langkah strategis ini merupakan bagian dari rangkaian program ASEAN–Hong Kong, China Collective Mark Initiative: Empowering Women-Led Agricultural and Handicraft Value Chains through Collective Trademarks and Hong Kong Market Linkages. Dalam forum bergengsi tersebut, Kalimantan Barat terpilih sebagai salah satu dari dua perwakilan Indonesia untuk memperkenalkan potensi kriya berbasis budaya sekaligus memperkokoh pelindungan hukum atas produk komunitas.

Keberhasilan pengajuan Merek Kolektif ini tidak lepas dari proses persiapan dan pendampingan panjang yang dilakukan jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar secara bertahap. Tahapan tersebut diawali dengan identifikasi potensi Tenun Iban, pengenalan kondisi sosial kelompok perajin, hingga pemetaan kebutuhan pelindungan Kekayaan Intelektual di tingkat tapak.

Tim Kanwil Kemenkum Kalbar bahkan terjun langsung melakukan kunjungan lapangan ke Dusun Sadap, Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Kunjungan tersebut bertujuan menghimpun data komprehensif mengenai profil kelompok, sejarah budaya Tenun Iban, karakteristik produk, filosofi motif, proses produksi tradisional, hingga prospek pengembangan pasarnya.

Seluruh data lapangan tersebut kemudian dirumuskan menjadi fondasi utama dalam melengkapi persyaratan pendaftaran Merek Kolektif bersama kelompok Endo Segadok Betenun. Proses pendampingan ini mencakup penguatan identitas kelembagaan, pendataan keanggotaan, penetapan spesifikasi produk, penyusunan aturan penggunaan merek bersama, hingga pemenuhan berkas administrasi dan teknis.

Advertisement Kesiapan kelompok perajin semakin dimatangkan melalui rangkaian workshop intensif bersama para pakar dalam kegiatan ASEAN–Hong Kong, China Collective Mark Initiative. Lewat sesi diskusi dan konsultasi teknis, para penenun mendapatkan masukan berharga mengenai penyempurnaan nama dan logo merek, penyusunan Regulations for Use (RFU), standar mutu produk, tata kelola organisasi, hingga strategi branding serta penetrasi pasar.

Dalam forum internasional tersebut, karya Tenun Iban dari kelompok Endo Segadok Betenun turut dipamerkan sebagai salah satu kerajinan unggulan berbasis budaya Indonesia. Kesempatan ini menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan wastra Kalimantan Barat sekaligus menyerap perspektif para ahli mengenai pengembangan identitas merek yang mampu merepresentasikan kepentingan bersama para perajin.

Guna memastikan kelancaran proses pendaftaran, Kanwil Kemenkum Kalbar juga membangun sinergi erat dengan DJKI, khususnya Direktorat Merek. Dukungan penuh pemerintah pusat diwujudkan melalui asistensi teknis pendaftaran serta fasilitasi pembebasan biaya, sehingga kelompok Endo Segadok Betenun dapat mengakses pelindungan hukum tanpa terbebani biaya pendaftaran.

Puncak dari seluruh rangkaian pembinaan tersebut ditandai dengan pengajuan resmi permohonan pendaftaran Merek Kolektif “Endo Segadok Betenun” pada 31 Oktober 2026. Langkah ini menjadi perisai hukum yang konkret bagi identitas bersama produk Tenun Iban, sekaligus memperkuat posisi tawar kelompok perajin dalam menjaga standar kualitas, membangun reputasi, dan memperluas jaringan pemasaran.

Ketua Kelompok Endo Segadok Betenun, Margareta Mala, menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada Kanwil Kemenkum Kalbar serta DJKI, khususnya Direktorat Merek, atas pendampingan yang diberikan hingga permohonan merek kelompoknya resmi diajukan. Ia berharap capaian ini menjadi titik awal penguatan identitas Tenun Iban, mendongkrak kepercayaan konsumen, serta membuka akses pasar yang jauh lebih luas bagi para penenun di pedalaman Kapuas Hulu.