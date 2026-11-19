PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menerima kunjungan koordinasi jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Melawi guna membahas tata kelola administrasi serta mekanisme pengurusan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Rabu (18/11). Pertemuan yang berlangsung di kantor wilayah setempat ini menjadi bagian dari langkah konkret dalam mempererat sinergi pelayanan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam agenda koordinasi tersebut, rombongan Satpol PP Kabupaten Melawi yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP, Ir. Jhon Willy, berkonsultasi secara mendalam mengenai prosedur pengaktifan maupun perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS. Sesi diskusi turut membedah berbagai kendala teknis yang kerap ditemui aparatur daerah selama menjalani proses pengadministrasian dokumen penyidik.

Merespons kebutuhan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar melalui petugas layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) memberikan pemaparan komprehensif mengenai alur koordinasi antara pusat dan daerah. Penjelasan teknis mencakup tata cara pengurusan melalui Person in Charge (PIC) pada kementerian atau instansi pembina terkait, sekaligus merinci kelengkapan berkas persyaratan yang wajib dipenuhi agar pengajuan maupun perpanjangan kartu PPNS berjalan sesuai regulasi.

Menanggapi sinergi lintas instansi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan pentingnya layanan konsultasi dan komunikasi aktif demi menjamin tertib administrasi PPNS di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

Ia menilai keabsahan administrasi menjadi fondasi utama bagi aparatur penegak aturan daerah saat bertugas di lapangan. “Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar proses administrasi PPNS dapat berjalan sesuai ketentuan. Legalitas dan kelengkapan administrasi penyidik merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah,” ujarnya.