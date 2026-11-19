PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berpihak pada peningkatan kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Besar Syarif Idrus Tahun 2025–2029 di Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar pada Rabu (18/11).

Rapat koordinasi strategis tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Dini Nursilawati. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Yudi Paulian Heriwibowo, Direktur RSUD Tuan Besar Syarif Idrus, William Daniel Napitupulu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, Herlia Damaiyanti, serta jajaran perangkat daerah dan Tim Kerja II Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar.

Dalam arahannya, Dini Nursilawati menegaskan bahwa tahapan pengharmonisasian merupakan filter krusial dalam siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui proses pengkajian mendalam ini, setiap rancangan regulasi dipastikan telah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bebas dari tumpang tindih aturan, serta memenuhi kaidah pembentukan perundang-undangan yang baik.

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Lebih lanjut, ia menyoroti peran vital rumah sakit daerah sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan dokumen perencanaan strategis yang terarah dan terukur sebagai kompas dalam merumuskan kebijakan, sasaran, program, hingga kegiatan operasional rumah sakit selama lima tahun ke depan demi mendongkrak mutu layanan sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja rumah sakit.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Yudi Paulian Heriwibowo, dalam paparan urgensinya menjelaskan bahwa penyusunan Renstra RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Tahun 2025–2029 merupakan kebutuhan mendesak. Hal tersebut seiring dengan penetapan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta diterbitkannya Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit.

Advertisement Menurutnya, dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sangat diperlukan untuk menjawab dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat, transformasi sistem kesehatan nasional, serta tuntutan digitalisasi pelayanan. Di samping menjadi pedoman resmi pengembangan rumah sakit, Renstra ini juga berfungsi sebagai rujukan utama dalam penyusunan anggaran, pengukuran capaian, hingga evaluasi kinerja secara berkala.

Memasuki sesi bedah substansi, Muhammad Raihan Suma dari Tim Kerja II Kanwil Kemenkum Kalbar memaparkan hasil penelaahan menyeluruh terhadap materi muatan maupun teknik penyusunan peraturan, mulai dari bagian ketentuan umum, penetapan Renstra, periode perencanaan, hingga kesesuaian antara batang tubuh dan dokumen lampiran.

Berdasarkan hasil diskusi, forum rapat menyepakati sejumlah poin penyempurnaan redaksional dan teknis, antara lain penghapusan frasa yang tidak diperlukan dalam ketentuan umum, penyesuaian rumusan pasal mengenai penetapan Renstra, penegasan periode tahun perencanaan, serta penyelarasan ketentuan Pasal 3 dengan materi dalam lampiran. Selain itu, disepakati pula penambahan judul pada dokumen lampiran guna memperjelas sistematika rancangan regulasi.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penyusunan regulasi yang menopang perencanaan strategis rumah sakit daerah wajib mengedepankan kepastian hukum sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai kejelasan arah kebijakan dalam regulasi akan menentukan keberhasilan manajemen rumah sakit dalam melayani warga. "Perencanaan strategis yang baik harus didukung regulasi yang tepat dan memiliki kejelasan arah pelaksanaan. Melalui harmonisasi ini, kami mendorong agar Renstra RSUD Tuan Besar Syarif Idrus dapat menjadi pedoman yang kuat dalam meningkatkan tata kelola organisasi, efektivitas program, serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat," ujar Jonny.