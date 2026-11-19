PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Muhayan, dalam rangkaian kegiatan GI Tourism Dieng Experience dan Grand Launching GI Tourism Indonesia yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 17–19 November 2026 di Dieng, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah.

Program nasional GI Tourism Indonesia dirancang untuk mengintegrasikan produk Indikasi Geografis (IG) dengan pengalaman wisata secara langsung. Melalui konsep ini, keunikan produk, proses produksi tradisional, budaya, serta kearifan lokal masyarakat dikemas menjadi daya tarik destinasi yang mampu mendongkrak nilai ekonomi warga setempat.

Perhelatan peluncuran program strategis tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, pemangku kepentingan sektor pariwisata, serta kelompok masyarakat penghasil produk IG. Dalam rangkaian agenda lapangan, para peserta diajak mengikuti wisata edukasi yang mengangkat tiga komoditas unggulan kawasan Dieng, yakni Carica Dieng, Purwaceng Dieng, dan Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara.

Selama kegiatan berlangsung, peserta berkesempatan mengenal lebih dekat proses budidaya dan pengolahan produk, mengunjungi kebun serta situs budaya, hingga menikmati sajian kuliner dan kopi lokal. Pengalaman tersebut menegaskan bahwa Indikasi Geografis tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen pelindungan identitas hukum, melainkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata bernilai tambah tinggi bagi kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi partisipasi jajarannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyerap praktik baik pengembangan GI Tourism. Pembelajaran dari kawasan Dieng tersebut nantinya akan diadaptasi dan diterapkan sesuai dengan karakteristik serta potensi unggulan di Kalimantan Barat.

Advertisement Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor agar kekayaan daerah mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. “Indikasi Geografis perlu didorong agar tidak berhenti pada pelindungan hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Kalimantan Barat memiliki beragam produk lokal yang berpotensi dikembangkan melalui integrasi kekayaan intelektual, budaya, dan pariwisata. Karena itu, Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus memperkuat koordinasi dan pendampingan agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi Kalimantan Barat, model pengembangan GI Tourism di Dieng menjadi referensi berharga untuk memperluas pemanfaatan produk IG daerah, termasuk Lada Putussibau dan berbagai potensi komoditas lokal lainnya. Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalbar akan mengintensifkan koordinasi bersama pemerintah daerah, perangkat daerah yang membidangi pariwisata, kebudayaan, pertanian, dan ekonomi kreatif, serta kelompok masyarakat penghasil.