PTA Pontianak dan BWI Kalbar Perkuat Perlindungan Aset Wakaf, MoU Buka Jalan Profesionalisasi Nazhir
PONTIANAK – Penguatan tata kelola dan perlindungan aset wakaf di Kalimantan Barat mendapat dukungan melalui kerja sama kelembagaan antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Barat.
Kedua lembaga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama sejumlah mitra strategis lainnya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (17/11).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi langkah penting membangun sinergi antarlembaga, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap aset perwakafan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua BWI Perwakilan Kalbar, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. H. Andi Musa, S.H., M.H., menyambut baik kerja sama tersebut. Dalam sambutan pada acara tersebut, kolaborasi dengan PTA Pontianak memiliki arti strategis dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih tertib, profesional, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam arah pengembangan BWI Kalbar, Andi Musa menempatkan peningkatan kapasitas nazhir sebagai salah satu agenda penting. Nazhir bukan sekadar pihak yang menerima dan menjaga harta benda wakaf, tetapi juga bertanggung jawab mengelola, mengembangkan, serta mempertanggungjawabkan pemanfaatannya.
"BWI Kalbar terus mendorong pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazhir agar pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, integritas, dan pemahaman terhadap ketentuan perwakafan," ujarnya.
Agenda berikutnya adalah mengamankan aset-aset wakaf melalui pendataan, penertiban administrasi, dan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan dan sengketa atas aset umat di kemudian hari.
"Kerjasama yang kita tanda tangani hari ini dengan PTA menjadi salah satu upaya kita menjaga aset-aset wakaf," tegas Andi Musa.
BWI Kalbar juga mendorong pengembangan wakaf yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada tanah masjid, madrasah, dan pemakaman, tetapi juga wakaf produktif yang dapat menopang kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wakaf Uang dan Wakaf Calon Pengantin
Selain pengamanan aset, BWI Kalbar juga mengembangkan potensi wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.
Salah satu program yang didorong adalah wakaf calon pengantin atau wakaf tunai catin. Program ini membuka kesempatan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk berwakaf melalui layanan yang terintegrasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA).
Andi Musa mengungkapkan bahwa potensi wakaf calon pengantin di Kalbar cukup besar. Dengan perkiraan sekitar 22 ribu pernikahan setiap tahun, apabila setiap pasangan menyisihkan wakaf Rp50 ribu, potensi penghimpunan dana wakaf akan sangat berarti bagi pengembangan program sosial produktif.
Program tersebut dikembangkan bersama perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia dan Bank Kalbar Syariah.
BWI Kalbar juga mendorong kemudahan berwakaf melalui sistem digital, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi tanpa harus menunggu memiliki harta dalam jumlah besar.
Kerja sama dengan PTA Pontianak diharapkan dapat memperkuat ekosistem perwakafan tersebut. Sinergi antara lembaga peradilan agama dan BWI menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola wakaf yang memiliki kepastian hukum, didukung nazhir kompeten, serta mampu menghasilkan manfaat nyata.
Dengan demikian, wakaf tidak hanya dipahami sebagai aktivitas menyerahkan harta untuk kepentingan ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat lintas generasi.
Melalui kolaborasi ini, BWI Kalbar berharap semakin banyak aset wakaf yang terlindungi secara hukum, dikelola secara profesional, dan dikembangkan secara produktif demi kesejahteraan umat di Kalimantan Barat.**