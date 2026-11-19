PONTIANAK – Penguatan tata kelola dan perlindungan aset wakaf di Kalimantan Barat mendapat dukungan melalui kerja sama kelembagaan antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Barat.



Kedua lembaga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama sejumlah mitra strategis lainnya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (17/11).



Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB tersebut menjadi langkah penting membangun sinergi antarlembaga, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap aset perwakafan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Ketua BWI Perwakilan Kalbar, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. H. Andi Musa, S.H., M.H., menyambut baik kerja sama tersebut. Dalam sambutan pada acara tersebut, kolaborasi dengan PTA Pontianak memiliki arti strategis dalam mendorong pengelolaan wakaf yang lebih tertib, profesional, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

PT Agama Pontianak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Dalam arah pengembangan BWI Kalbar, Andi Musa menempatkan peningkatan kapasitas nazhir sebagai salah satu agenda penting. Nazhir bukan sekadar pihak yang menerima dan menjaga harta benda wakaf, tetapi juga bertanggung jawab mengelola, mengembangkan, serta mempertanggungjawabkan pemanfaatannya.



"BWI Kalbar terus mendorong pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazhir agar pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, integritas, dan pemahaman terhadap ketentuan perwakafan," ujarnya.



Agenda berikutnya adalah mengamankan aset-aset wakaf melalui pendataan, penertiban administrasi, dan percepatan sertifikasi tanah wakaf. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya persoalan dan sengketa atas aset umat di kemudian hari.



"Kerjasama yang kita tanda tangani hari ini dengan PTA menjadi salah satu upaya kita menjaga aset-aset wakaf," tegas Andi Musa.

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BWI Kalbar juga mendorong pengembangan wakaf yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada tanah masjid, madrasah, dan pemakaman, tetapi juga wakaf produktif yang dapat menopang kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.