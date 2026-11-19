Isbat Wakaf Jadi Jalan Memberikan Kepastian Hukum Aset Umat

PONTIANAK – Upaya mempercepat penataan dan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf di Kalimantan Barat diperkuat melalui kerja sama empat lembaga. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Barat, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Barat sepakat bersinergi mempercepat pengurusan legalitas tanah wakaf melalui mekanisme isbat wakaf.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengelolaan dan Penataan Tanah Wakaf serta Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf melalui Isbat Wakaf di Provinsi Kalimantan Barat. Penandatanganan berlangsung di Pontianak, Selasa (17/11).

Advertisement Empat lembaga tersebut masing-masing diwakili Ketua PTA Pontianak Candra Boy Seroza, Kepala Kanwil BPN Kalbar Nurhadi Putra, Kepala Kanwil Kemenag Kalbar Muhajirin Yanis, serta Ketua BWI Perwakilan Kalbar Andi Musa.

Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat yang memiliki tanah yang telah diwakafkan, tetapi belum mempunyai dokumen administrasi dan bukti hukum yang lengkap.

Salah satu istilah yang menjadi perhatian dalam kerja sama ini adalah isbat wakaf. Bagi sebagian masyarakat, istilah tersebut mungkin masih terdengar asing.

Advertisement Secara sederhana, isbat wakaf merupakan proses permohonan penetapan kepada pengadilan agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status suatu tanah yang telah diwakafkan. Mekanisme ini dapat menjadi jalan penyelesaian bagi tanah yang secara nyata sudah diwakafkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, tetapi belum memiliki dokumen ikrar wakaf yang memadai.

Melalui proses tersebut, status wakaf dapat dimohonkan untuk ditetapkan berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan ke pengadilan. Penetapan ini selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menindaklanjuti proses administrasi dan pendaftaran tanah wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, isbat wakaf tidak sama dengan sertifikasi tanah. Isbat berkaitan dengan penetapan status hukum wakaf, sedangkan sertifikat merupakan dokumen resmi pertanahan yang diterbitkan BPN setelah persyaratan pendaftaran terpenuhi.

Dalam kerja sama ini, masing-masing lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi.

PTA Pontianak berperan memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan informasi mengenai ketentuan perwakafan, serta mendukung penyelesaian persoalan hukum terkait permohonan isbat wakaf melalui pengadilan agama.