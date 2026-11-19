PONTIANAK POST - Program Studi Magister Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Universitas PGRI Pontianak menggelar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) melalui pendekatan Deep Learning.

Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, belum lama ini diikuti 25 guru PJOK yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO-PJOK).

PkM tersebut difokuskan pada pengembangan modul ajar Kurikulum Merdeka berbasis Deep Learning. Melalui kegiatan ini, para guru dibekali kemampuan merancang pembelajaran yang inovatif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

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Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jawai Selatan, Suhaimi, mengapresiasi kolaborasi perguruan tinggi dan komunitas guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Menurutnya, guru dituntut terus mengembangkan kemampuan dan berinovasi agar mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

Advertisement Materi utama disampaikan dosen Magister Pendidikan Jasmani UPGRI Pontianak, Ashadi Cahyadi. Ia memaparkan konsep dan penerapan pendekatan Deep Learning dalam pembelajaran PJOK, yang mencakup pembelajaran berkesadaran (mindful learning), bermakna (meaningful learning), dan menggembirakan (joyful learning).

Selain mendapatkan materi, peserta juga mengikuti praktik mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan menyusun modul ajar sesuai karakteristik peserta didik. Pengembangan modul turut mengintegrasikan pengalaman gerak, pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, serta pembentukan karakter.

Wakil Dekan I FPOK Universitas PGRI Pontianak, Muhammad Suhairi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kapasitas guru.

Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas guru terus diperkuat sehingga inovasi pembelajaran dapat diterapkan secara langsung di sekolah.

Melalui kegiatan ini, guru PJOK di Kecamatan Jawai Selatan diharapkan mampu mengembangkan modul ajar yang lebih kreatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.