PONTIANAK POST – Anak-anak yang kurang menyukai ikan tidak boleh menjadi alasan keluarga mengabaikan kebutuhan protein hewani. Kader posyandu dan PKK di Kota Pontianak didorong lebih kreatif mengolah ikan menjadi makanan yang menarik dan disukai anak-anak. Mulai dari nugget, bakso, hingga dimsum, inovasi menu diharapkan membantu meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mendukung pencegahan stunting.

Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengatakan, ikan merupakan sumber pangan bergizi yang mudah ditemukan di Pontianak. Apalagi, kota ini memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah karena berada di kawasan pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Advertisement Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan secara rutin, terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan.

"Sangat disayangkan kalau potensi ikan yang kita miliki tidak dimanfaatkan secara optimal, apalagi masih ada persoalan stunting yang perlu kita tangani bersama," ujarnya dalam Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kantor Camat Pontianak Kota, Kamis (19/11).

Menurut Yanieta, salah satu tantangan meningkatkan konsumsi ikan adalah kebiasaan makan anak yang berbeda-beda. Sebagian anak kurang menyukai ikan apabila disajikan secara utuh. Karena itu, orang tua perlu mencari cara agar bahan pangan bergizi tersebut tetap bisa dikonsumsi anak melalui variasi olahan.

Advertisement "Tetapi kalau diolah menjadi nugget, dimsum, atau bakso, biasanya mereka lebih tertarik. Di sinilah kreativitas ibu-ibu diperlukan agar anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi dari ikan," katanya.

Melalui kegiatan tersebut, kader posyandu dan PKK mendapatkan pelatihan pengolahan ikan bersama Chef Yudha. Peserta diajak mempraktikkan pembuatan berbagai hidangan berbahan dasar ikan, termasuk fettuccine seafood carbonara.

Yanieta berharap keterampilan yang diperoleh tidak berhenti sebatas pelatihan. Para peserta diharapkan menerapkannya di rumah, mengembangkan resep, serta memperkenalkan menu olahan ikan kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Menurut dia, kader posyandu dan PKK memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pemenuhan gizi keluarga. Kedekatan kader dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki anak balita menjadi modal untuk menyampaikan informasi mengenai makanan bergizi yang mudah dibuat dan terjangkau.