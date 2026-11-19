Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat meninjau pengerukan saluran air didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Kamis (19/11). (Pemkot Pontianak)

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak mengeruk saluran di kawasan Jalan Dharma Putra Dalam, Kamis (19/11/2026), untuk mengurangi genangan yang kerap terjadi saat hujan lebat.

Penanganan tersebut dilakukan setelah genangan cukup tinggi di kawasan itu sebelumnya bertahan selama dua hingga tiga hari.

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pemerintah telah mengerahkan ekskavator PC 200 long arm untuk memperdalam saluran dan meningkatkan kapasitas aliran air.

“Selain pengerukan, kita juga akan membongkar jembatan-jembatan yang posisinya terlalu rendah karena menghambat aliran air. Kita sudah meminta izin untuk pembongkaran, termasuk mengatasi hambatan yang terdapat di bagian muara,” ujarnya saat meninjau lokasi bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan.

Jembatan Rendah dan Sumbatan Muara Jadi Perhatian

Edi berharap pengerukan saluran dapat mengurangi genangan, terutama ketika hujan berintensitas tinggi. Menurut dia, kelancaran aliran air menjadi salah satu faktor penting untuk menekan risiko genangan.

Selain pengerukan, Pemkot Pontianak berencana membongkar jembatan yang terlalu rendah karena menghambat aliran air. Penanganan juga mencakup titik-titik sumbatan di bagian muara.

Edi menjelaskan, genangan di kawasan tersebut dipengaruhi curah hujan tinggi dan air pasang. Secara geografis, wilayah itu tergolong rendah, bahkan berada di bawah permukaan air pasang tertinggi.

Alih Fungsi Lahan Hulu Turut Memengaruhi Limpasan Air

Selain kondisi geografis, perubahan tata guna lahan di kawasan hulu juga memengaruhi limpasan air menuju wilayah tersebut.

Edi menyebut sejumlah kawasan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan telah beralih menjadi perkebunan seiring perkembangan pembangunan.

“Di kawasan hulu juga sudah banyak pembangunan. Hutan yang sebelumnya menjadi daerah resapan telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Kondisi ini turut menambah limpasan air ketika hujan lebat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak sebelumnya telah melakukan mitigasi di lapangan.

Pemerintah juga menyiapkan penanganan darurat apabila genangan berlangsung lama dan mengganggu aktivitas maupun kebutuhan masyarakat.