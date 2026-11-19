Dinas Sosial Kota Pontianak mengevakuasi seorang warga dengan gangguan jiwa yang tengah mengalami gangguan kesehatan di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (19/11/2026). (Pemkot Pontianak)

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PONTIANAK POST - Dinas Sosial Kota Pontianak mengevakuasi seorang warga yang mengalami gangguan kesehatan di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kamis (19/11/2026).

Warga tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sungai Bangkong untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan medis.

Advertisement Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, evakuasi tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang membutuhkan pertolongan, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

"Yang menjadi perhatian kita adalah kondisi kesehatannya. Ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan, tentu harus segera ditangani agar mendapatkan perawatan yang layak," ujarnya setelah memimpin proses evakuasi.

Warga Mengalami Pembengkakan Kaki dan Luka di Kening

Berdasarkan informasi yang diterima, warga tersebut mengalami pembengkakan pada bagian kaki serta luka di kening.

Sebelum dievakuasi dari tempat tinggalnya, warga itu diketahui kerap berjalan kaki di sekitar kawasan Jalan 28 Oktober. Meski demikian, warga setempat menyebutkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengganggu masyarakat sekitar.

Bahasan menegaskan, warga dengan gangguan kesehatan mental memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental.

"Mereka juga bagian dari masyarakat kita yang berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan. Jangan sampai karena kondisinya berbeda, kemudian diabaikan ketika membutuhkan pertolongan," katanya.

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Masyarakat Diminta Melaporkan Warga yang Membutuhkan bantuan

Bahasan mengatakan, peran masyarakat penting untuk membantu pemerintah mengetahui keberadaan warga yang membutuhkan penanganan.

Ia meminta pengurus RT, RW, kelurahan, dan kecamatan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait apabila menemukan warga yang sakit, terlantar, atau membutuhkan bantuan.

"Kalau ada warga yang sakit, terlantar, atau membutuhkan bantuan, segera sampaikan kepada RT, lurah, atau camat. Kita ingin setiap persoalan yang dialami masyarakat bisa diketahui dan ditangani secepat mungkin," pesannya.

Bahasan berharap warga yang dievakuasi dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Ia juga mengajak masyarakat memberikan dukungan dan kepedulian, bukan pengucilan, kepada warga yang mengalami gangguan kesehatan mental.