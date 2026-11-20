PONTIANAK POST – Pasir zirkon Kalimantan Barat berpeluang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Mineral yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri keramik dan pengecoran tersebut tengah dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi logam zirkonium, material penting bagi industri strategis, termasuk teknologi nuklir.

Peluang itu cukup besar mengingat Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya dan cadangan pasir zirkon yang tersebar di sejumlah kabupaten. Data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Indonesia 2023 mencatat terdapat 32 lokasi zirkon di Kalbar.

Advertisement Rinciannya, sumber daya tereka mencapai 226.050 ton, sumber daya tertunjuk 7.194.749 ton, dan cadangan terkira 22.254.529 ton. Selain itu, terdapat sumber daya hipotetik sebesar 4.991.623 ton.

Badan Geologi mencatat keterdapatan pasir zirkon di Kalbar antara lain berada di Kabupaten Melawi, Ketapang, Sambas, Landak, dan Sintang. Potensi tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan industri pengolahan mineral di daerah.

Pengembangan teknologi pengolahan zirkon dilakukan Pusat Riset Metalurgi BRIN melalui penelitian dari bahan baku mineral hingga menjadi produk logam. Upaya ini membuka peluang peningkatan nilai tambah sumber daya mineral, termasuk pasir zirkon yang berasal dari Kalimantan.

Advertisement Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Metalurgi BRIN, Nurhayati Indah Ciptasari, mengatakan pasir zirkon Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun, pemanfaatannya selama ini masih banyak terbatas pada konsentrat mineral untuk kebutuhan industri keramik dan pengecoran.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Metalurgi BRIN, Nurhayati Indah Ciptasari mengembangkan teknologi pengolahan pasir zirkon menjadi logam zirkonium. Inovasi ini membuka peluang peningkatan nilai tambah mineral, termasuk pasir zirkon dari Kalimantan Barat. (BRIN)

”Yang ingin kita kembangkan adalah bagaimana pasir zirkon ini tidak hanya berhenti sebagai bahan baku, tetapi bisa diolah menjadi produk antara hingga logam zirkonium,” jelas Nurhayati dalam wawancara dengan Tim Humas di Gedung 225, Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong, Selasa (10/11).

Pengembangan teknologi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pasir zirkon terlebih dahulu diolah menjadi produk antara, seperti zirkonium dioksida (ZrO₂), sebelum diproses lebih lanjut menjadi logam zirkonium.

Dalam penelitian pembentukan logam, BRIN mengembangkan metode reduksi magnesiotermik dengan menggunakan magnesium sebagai bahan pereduksi. Metode ini dikaji untuk menghasilkan zirkonium pada temperatur relatif lebih rendah, yakni di bawah 1.000 derajat Celsius.