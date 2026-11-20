Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengajak kader posyandu dan PKK untuk lebih kreatif mengolah ikan menjadi makanan bergizi yang disukai anak-anak.(Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Nugget, bakso, dan dimsum menjadi sejumlah pilihan olahan ikan yang didorong Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Pontianak agar lebih disukai anak-anak.

Advertisement Ketua Forikan Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie mengajak kader posyandu dan PKK mengembangkan kreativitas mengolah ikan menjadi makanan bergizi untuk meningkatkan konsumsi protein hewani sekaligus mendukung pencegahan stunting.

"Sangat disayangkan kalau potensi ikan yang kita miliki tidak dimanfaatkan secara optimal, apalagi masih ada persoalan stunting yang perlu kita tangani bersama," ujarnya dalam Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Kantor Camat Pontianak Kota, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Forikan Kalbar Tekankan Pentingnya Anak Makan Ikan dan Terapkan Pola Gizi Seimbang

Advertisement Nugget, Bakso, dan Dimsum untuk Menarik Minat Anak

Yanieta mengatakan, salah satu tantangan meningkatkan konsumsi ikan adalah kebiasaan makan anak yang berbeda-beda. Sebagian anak kurang menyukai ikan yang disajikan secara utuh.

Karena itu, ia mendorong orang tua dan kader mengolah ikan menjadi makanan yang lebih akrab dengan selera anak, seperti nugget, bakso, dan dimsum.

"Tetapi kalau diolah menjadi nugget, dimsum, atau bakso, biasanya mereka lebih tertarik. Di sinilah kreativitas ibu-ibu diperlukan agar anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi dari ikan," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mengikuti pelatihan pengolahan ikan bersama Chef Yudha. Salah satu menu yang diperkenalkan adalah fettuccine seafood carbonara.

Yanieta berharap keterampilan mengolah ikan tersebut dapat dipraktikkan dan dikembangkan di rumah maupun kelompok masyarakat.

Baca Juga: Erlina Ajak Kader PKK Kalbar Jadi Pelopor Hidup Sehat dan Gerakan Gemar Makan Ikan di Masyarakat

Olahan Ikan Berpotensi Menambah Penghasilan Keluarga

Selain pelatihan, kegiatan Gemarikan dirangkai dengan penyerahan bantuan bahan baku berupa ikan tenggiri, ikan patin, dan rumput laut kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Bantuan tersebut diharapkan mendukung pengembangan produk olahan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan.

Yanieta juga menyerahkan bantuan benih ikan kepada perwakilan posyandu yang sebelumnya mengikuti program budidaya ikan dalam ember (Budikdamber) pada 2025.

Ia mengapresiasi kreativitas kader yang mengembangkan hasil budidaya menjadi produk lele marinasi dengan harga jual sekitar Rp40 ribu per kilogram.

"Ini contoh inovasi yang bagus. Ikan hasil budidaya tidak harus langsung dijual dalam keadaan segar, tetapi bisa diolah, diberi kemasan yang menarik, kemudian dipasarkan. Dengan begitu, nilai jualnya bisa meningkat dan memberikan tambahan penghasilan," ungkapnya.

Menurut Yanieta, hasil budidaya ikan juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, termasuk sebagai bahan makanan tambahan bagi anak-anak dan ibu hamil yang datang ke posyandu.

Kader juga didorong memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan kebutuhan pangan lainnya meskipun memiliki lahan terbatas.