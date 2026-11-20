PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi petani serta pelaku usaha. Regulasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas kratom sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian daerah.

Dorongan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dalam Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Sebelum FGD, Krisantus bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Wakil Ketua DPRD, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar juga melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor DEN. Pertemuan tersebut membahas masukan dan penguatan tata kelola hilirisasi kratom, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha lokal.

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FGD tersebut merupakan bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom. Sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam kesempatan itu, Krisantus mengapresiasi DPRD Kalbar, khususnya Pansus Tata Kelola Kratom, yang telah menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya, kratom merupakan komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di Kalbar.

Advertisement "Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum," ujarnya.

Krisantus menyebutkan, luas lahan kratom di Kalbar mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah. Bahkan, industri rumahan pengolahan kratom mulai berkembang di Kota Pontianak.

Ketidakjelasan aturan, lanjutnya, juga berpotensi mendorong perdagangan melalui jalur tidak resmi, termasuk ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand. Karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menata perdagangan komoditas tersebut.

"Kami tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan," ungkapnya.

Krisantus menegaskan, Pemprov Kalbar mendukung penyusunan regulasi yang memberikan kepastian usaha, membuka akses pasar, serta melindungi harga bagi petani dan pengusaha lokal. Selain itu, regulasi perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.