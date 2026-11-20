PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan komitmennya melindungi aparatur yang menjalankan tugas pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai aturan. Dia meminta seluruh pegawai menjaga integritas dan menghindari penyimpangan yang dapat berujung pada persoalan hukum.

Pesan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) se-Kalbar Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (19/11).

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Proses tersebut turut menentukan ketepatan waktu pelaksanaan program, kualitas pekerjaan, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

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“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi. Tugas Bapak dan Ibu sangat menentukan waktu pelaksanaan, kualitas, dan kuantitas hasil pembangunan yang nantinya dinikmati masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Krisantus meminta aparatur yang terlibat dalam pengadaan bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah memantau kinerja pemerintah.

Advertisement “Sebagai pemerintah, kita harus bekerja dengan baik dan benar. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan justru menimbulkan persoalan karena tidak mengikuti aturan. Saya ingin seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Krisantus mengingatkan aparatur agar tidak tersandung persoalan hukum akibat kelalaian maupun penyimpangan dalam menjalankan tugas.

“Saya tidak ingin Bapak dan Ibu memakai rompi oranye. Pekerjaan ini memang memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa kita hindari apabila seluruh proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Dia memastikan pemerintah provinsi akan berupaya melindungi pegawai yang menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, aparatur yang bekerja dengan benar tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan sendiri.

“Sebagai pemimpin, saya akan berupaya melindungi dan mengayomi pegawai yang bekerja dengan baik. Siapa pun orangnya, selama menjalankan tugas dengan benar dan sesuai aturan, tentu harus kita lindungi,” ungkapnya.