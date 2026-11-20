PONTIANAK POST - Musim kemarau tidak hanya membawa tantangan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Terutama di kawasan gambut yang rentan kehilangan kelembapan saat curah hujan menurun.

Menghadapi potensi kekeringan pada 2027 mendatang, ketersediaan sumber air menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini.

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Sebagai langkah antisipasi, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I telah menyelesaikan pembangunan sumur bor di sejumlah titik di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2026.

Sarana ini dilengkapi dengan tandon penampungan berkapasitas 5.000 liter, pompa air, hidran, dan selang distribusi untuk memudahkan pemanfaatan air sesuai kebutuhan di lapangan.

Advertisement Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OPSDA) BWS Kalimantan I, Fadiah, menyampaikan bahwa pembangunan sumur bor ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pencegahan Karhutla.

"Kami menyiapkan sumber air alternatif ini agar dapat dimanfaatkan masyarakat saat menghadapi kekeringa. Di sisi lain, ketersediaan air juga penting untuk mendukung pembasahan lahan gambut serta membantu petugas mendapatkan pasokan air ketika melakukan pemadaman Karhutla," ujar Fadiah, kemarin.

Keberadaan sumber air alternatif ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air di kawasan permukiman sekaligus mendukung upaya mempertahankan kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.