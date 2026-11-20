Pemkot Pontianak mulai menguji coba layanan angkutan sekolah gratis pada Senin (23/11/2026) untuk pelajar di wilayah Pontianak Timur dan Pontianak Utara. (Pemkot Pontianak)

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai menguji coba layanan angkutan sekolah gratis pada Senin (23/11/2026) untuk pelajar di wilayah Pontianak Timur dan Pontianak Utara.

Program ini ditujukan membantu mobilitas pelajar menuju sekolah sekaligus mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan siswa.

Advertisement Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak Rendrayani mengatakan, uji coba tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 70 Tahun 2026 tentang Uji Coba Angkutan Sekolah Rute Pontianak Timur–Pontianak Utara yang ditetapkan pada 17 November 2026.

"Uji coba ini merupakan upaya pemerintah kota untuk menyediakan alternatif transportasi yang lebih aman dan tertib bagi pelajar. Layanan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya," jelasnya, Jumat (20/11/2026).

Angkutan Sekolah Pontianak Melayani Dua Koridor

Rendrayani menjelaskan, layanan angkutan sekolah pada tahap awal dibagi menjadi dua koridor perjalanan.

Koridor A melayani rute Parit Mayor (Batas Kota) menuju Terminal Batu Layang. Sementara Koridor B melayani perjalanan dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menuju Parit Mayor (Batas Kota).

Angkutan sekolah dijadwalkan beroperasi pada pagi hari pukul 06.00–07.30 WIB dan siang hari pukul 13.00–14.00 WIB.

Jadwal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan keberangkatan dan kepulangan pelajar. Sementara siswa yang memiliki jadwal sekolah di luar waktu operasional akan menjadi bahan evaluasi untuk pengaturan layanan berikutnya.

"Pelajar diharapkan memperhatikan waktu operasional dan menggunakan tempat pemberhentian yang sudah ditentukan. Dengan begitu, proses naik dan turun penumpang dapat berlangsung tertib dan aman," terangnya.

Belasan Kelompok Lokasi Sekolah Masuk Cakupan Layanan

Sejumlah sekolah yang masuk dalam cakupan pelayanan antara lain SMP Negeri 14, SMP Negeri 4, SMP Negeri 25, SMP Negeri 26, SMP Negeri 29, SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, SMA Negeri 12, MAN 3 Pontianak, dan SMK Negeri 2 Pontianak.

Layanan tersebut juga mencakup kawasan Sekolah Terpadu di Pontianak Timur. Secara keseluruhan, terdapat 13 kelompok lokasi sekolah yang tercantum dalam surat edaran.

Dishub juga telah menetapkan titik pemberhentian pada masing-masing arah perjalanan. Beberapa di antaranya berada di kawasan Parit Mayor, Halte Sekolah Terpadu, Masjid Nurul Ihsan Saigon, Tanjung Raya, Terminal Batu Layang, dan MAN 3 Pontianak.

Angkutan sekolah hanya akan menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi yang telah ditetapkan.

Pemkot Evaluasi Kebutuhan Angkutan Pelajar

Rendrayani mengajak pihak sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat mendukung pelaksanaan uji coba dengan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai tata cara penggunaan layanan.

Menurut dia, kepatuhan terhadap rute, jadwal, dan titik pemberhentian menjadi bagian penting agar pelayanan berjalan tertib dan lancar.