Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Kamis (19/11/2026) malam menjenguk Desta Yusuf (14 tahun), seorang anak yang menjadi korban terkena anak panah dalam insiden kekerasan antarkelompok remaja di Kota Pontianak. (Pemkot Pontianak)

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PONTIANAK POST - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menjenguk Desta Yusuf (14), remaja korban kekerasan antarkelompok di Kota Pontianak, Kamis (19/11/2026) malam.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah sekaligus pengingat bagi orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama saat berada di luar rumah pada malam hari.

Advertisement Bahasan menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut dan berharap korban segera pulih sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

Menurut dia, kejadian itu harus menjadi perhatian bersama karena anak-anak berisiko tidak hanya terlibat dalam tindakan kekerasan, tetapi juga menjadi korban.

"Orang tua harus mengetahui anak-anaknya pergi ke mana, dengan siapa mereka bergaul, dan apa yang mereka lakukan. Jangan sampai ketika terjadi sesuatu yang membahayakan, kita baru menyadari bahwa pengawasan selama ini masih kurang," pesannya.

Pemkot Pontianak Terapkan Pembatasan Jam Malam Anak

Bahasan mengatakan Pemkot Pontianak telah melakukan upaya pencegahan melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembatasan Jam Malam Anak.

Aturan tersebut membatasi aktivitas anak berusia di bawah 18 tahun di luar rumah pada pukul 22.00–04.00 WIB, dengan pengecualian tertentu sesuai ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak melakukan patroli dan pemantauan di sejumlah kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya remaja.

Pengawasan juga melibatkan aparat kecamatan, kelurahan, kepolisian, TNI, serta perangkat daerah terkait. Petugas telah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap anak-anak yang ditemukan melanggar ketentuan jam malam.

Bahasan menegaskan, pembatasan jam malam bukan bertujuan menghalangi anak bersosialisasi, melainkan melindungi mereka dari risiko kekerasan, tawuran, dan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan.

Namun, menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

"Pengawasan tidak bisa hanya diserahkan kepada Satpol PP atau aparat keamanan. Orang tua, sekolah, pengurus RT dan RW, serta masyarakat harus ikut peduli. Anak-anak kita perlu diarahkan dan didampingi agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang merugikan masa depan mereka," tegasnya.

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Remaja Korban Anak Panah Jalani Operasi

Sebelumnya, seorang remaja berusia 14 tahun mengalami luka setelah anak panah berbahan logam menancap di pipi kirinya dalam insiden di kawasan Jalan Lembah Murai, Kecamatan Pontianak Kota, Rabu (18/11/2026) dini hari.

Korban harus menjalani operasi untuk mengeluarkan benda tersebut. Hingga Kamis (19/11/2026), kepolisian telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dan menyita sejumlah senjata tajam untuk kepentingan penyelidikan.

Orang Tua Diminta Dampingi Pergaulan Anak

Bahasan mengajak orang tua membangun komunikasi lebih dekat dengan anak, termasuk memahami lingkungan pergaulan dan aktivitas mereka di luar sekolah.

Dia juga mendorong remaja mengisi waktu dengan kegiatan positif, seperti olahraga, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial untuk mengembangkan potensi diri.

Bahasan berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat agar semakin peduli terhadap keselamatan generasi muda.

Pemerintah, keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat diharapkan saling mendukung dalam menciptakan Kota Pontianak yang aman bagi anak-anak.