PONTIANAK POST - Warga Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, menyambut positif bantuan pengeras suara dari Pemerintah Kota Pontianak. Fasilitas tersebut diharapkan bisa menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan keagamaan hingga pertemuan lingkungan.

Perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Parit Tokaya, Edi, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, keberadaan sound system akan memudahkan warga menggelar kegiatan tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menyewa perlengkapan.

"Alhamdulillah, kami dari LPM Kelurahan Parit Tokaya mendapat bantuan sound system. Pesan Pak Bahasan, bantuan ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Jangan khawatir kalau rusak, yang penting dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya seusai menerima bantuan di Kantor Camat Pontianak Selatan, Kamis (19/11/2026).

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Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran fasilitas penunjang kegiatan masyarakat kepada lima kelurahan di Kecamatan Pontianak Selatan. Selain pengeras suara, Pemkot Pontianak turut memberikan perlengkapan pemandian jenazah serta alat musik hadrah atau rebana.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengingatkan agar seluruh fasilitas yang diserahkan tidak hanya dimanfaatkan kelompok atau organisasi tertentu. Sebaliknya, masyarakat umum juga harus mendapatkan kesempatan menggunakan perlengkapan tersebut sesuai kebutuhan.

Advertisement Ia mencontohkan, pengeras suara dapat digunakan untuk kegiatan majelis taklim, rapat RT/RW, maupun aktivitas sosial lainnya. Dengan demikian, fasilitas yang diberikan pemerintah tidak hanya tersimpan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan.

Bahasan juga meminta pengurus RT, RW, dan tokoh masyarakat aktif menjaga fasilitas sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah. Menurutnya, pengurus lingkungan memiliki peran strategis karena paling memahami kebutuhan dan persoalan warganya.